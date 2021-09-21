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低薪留不住人 托兒所員工流失 婦女難回職場

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓郵報報導，低薪導致托兒所員工大量流失，已釀成美國經濟警訊。圖為麻州一家托兒所。(美聯社)
華盛頓郵報報導，低薪導致托兒所員工大量流失，已釀成美國經濟警訊。圖為麻州一家托兒所。(美聯社)

華盛頓郵報報導，低薪導致托兒所員工大量流失，已釀成美國經濟警訊。美國各地歷經疫情居家避疫後紛紛重啟，托兒所員工卻由於薪資條件差，若找到更高薪的工作便跳槽走人；如今托兒所、課後安親班等服務因人力不足而被迫縮水，準備回到職場的家長們為解決托兒問題而傷腦筋。

報導指出，位於麻州威茅斯(Weymouth)的「南岸之星」(South Shore Stars)托兒所，今年夏天學前班老師出缺，徵人廣告推出後卻始終無人上門求職。托兒所所長珍妮佛‧寇特斯(Jennifer Curtis)分析，如今托兒所找不到員工的問題關鍵就是薪水太低，托兒所員工全年工作繁重，但薪水卻只有時薪約12元。

她說，有求職者曾經告知，若非找不到其他職缺，並不會來「南岸之星」工作。

報導指出，對於托兒所產業來說，嚴重缺人以及流不住員工等問題存在已久，但如今卻已嚴重到形成危機。疫情導致托兒所員工大量流失，讓經濟重啟面臨障礙，如此問題出現在全美各地。托兒所在人力不足的情況下只能縮編，婉拒上門報名的孩童，如此一來雙薪家長很難回到工作崗位，尤其是職業婦女。

統計顯示，全美約有160萬名育有17歲以下孩子的婦女，到目前為止仍未回到職場工作，理由是疫情關係影響學校及托兒所行程，找不到人幫忙照顧孩子，而且孩子年紀還小，未打新冠疫苗。另外，由於某些學校出現疫情而暫時關閉校園，使得當地托兒所與課後安親班計畫也受到波及暫時關閉，或者選擇縮編。

財政部長葉倫(Janet Yellen)日前便說，托兒所現行運作制度已「行不通」，對家長來說成本負擔過高，員工卻薪水過低，能夠照顧的孩童人數則太少。她說：「托兒所就是市場崩壞的經典案例。」

葉倫說，平均而言，家中育有幼兒的家庭把年收入13%花在托兒費用上頭，但托兒所員工與其他職業勞工相比，收入排行卻在最低薪的2%。

工作 疫情 美國

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