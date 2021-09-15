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伊州婦突破性染疫亡 只因到「接種率最低州」旅行

編譯張君堯／綜合報導
美國一對中年夫婦於今年稍早接種完2劑疫苗，原以為可以避免受到新冠肺炎的侵害，沒想到幾個月後的一場旅行卻讓一切變了調。（路透）
美國一對中年夫婦於今年稍早接種完2劑疫苗，原以為可以避免受到新冠肺炎的侵害，沒想到幾個月後的一場旅行卻讓一切變了調。（路透）

美國伊利諾州一對中年夫婦於今年稍早接種完兩劑疫苗，原以為可以避免受到新冠肺炎的侵害，沒想到幾個月後的一場旅行卻讓一切變了調。

根據報導，坎迪斯（Candace Ayers）和泰瑞（Terry Ayers）夫婦今年3月初接種完第二劑新冠疫苗時，對整個家庭來說是充滿希望和興奮的日子。兒子馬克（Marc Ayers）表示「我帶著父母去施打第二劑疫苗，我們都非常興奮，我們是一個相信科學的家庭，我們相信口罩、相信疫苗，我們已經準備好恢復正常」。

但過沒多久，母親坎迪斯7月與丈夫泰瑞前往密西西比州旅行後情況急轉直下、最終於9月3日去世，隨後證實她死於新冠肺炎。馬克認為母親是在密西西比州被感染，因為那裡的疫苗接種率仍是「全美最低」。根據密西西比州衛生部門的數據，9月中旬密西西比州只有42%的人口完全接種疫苗。

馬克表示「這一切都是可以避免的，可以通過一些舉措來防止，他們所在的州是疫苗接種率最低的州之一。去接種疫苗並為他人戴上口罩，如果這樣做，她（坎迪斯）今天還會在這裡」。據悉，坎迪斯的訃聞中提到「現年66歲的坎迪斯於2021年9月3日去世，在她之前有超過453萬1799人感染新冠肺炎，她接種了疫苗卻被其他選擇不接種的人感染，而付出的代價便是坎迪斯的生命」。

因為坎迪斯原本就患有潛在疾病，家人當時對她外出猶豫不決。根據疾病預防控制中心的數據，大約70%導致住院的突破性感染發生在65歲以上的成年人中，而導致死亡的突破性感染中則有約87%。馬克指出，一家人很難消化坎迪斯過世的事實，但希望嘗試激勵其他人接種疫苗並戴上口罩。

馬克強調「這不是僅發生在美國的問題，而且具全球影響力的。我媽媽是一名戰士，她一直在戰鬥」。同時他也提到母親的訃聞得到的回應，他表示「有人說他們因為我們家的故事正在接種疫苗，當然也有負面評論，但大多數都是正面的」。

坎迪斯和丈夫泰瑞今年3月初接種完第2劑新冠疫苗，但過沒多久，在她7月前往密西西比...
坎迪斯和丈夫泰瑞今年3月初接種完第2劑新冠疫苗，但過沒多久，在她7月前往密西西比州旅行後情況急轉直下、最終於9月3日去世，隨後證實她死於新冠肺炎。（取材自推特）

疫苗 密西西比州 口罩

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