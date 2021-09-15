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天天勸打疫苗無效 佛州郡長助理家族3周6人染疫死

編譯陳韻涵／綜合15日電
佛州棕櫚灘郡郡長助理麗莎‧威爾森苦勸家人接種新冠疫苗無效，結果家族成員在三周內共六人染疫死亡。圖為密西根州一護士準備施打補強針。（Getty Images）
佛州棕櫚灘郡郡長助理麗莎‧威爾森苦勸家人接種新冠疫苗無效，結果家族成員在三周內共六人染疫死亡。圖為密西根州一護士準備施打補強針。（Getty Images）

佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)郡長助理麗莎‧威爾森(Lisa Wilson)苦勸家人接種新冠疫苗無效，結果家族成員在三周內共六人染疫死亡。

今日美國(USA Today)報導，威爾森長期擔任佛州棕櫚灘郡郡長梅莉莎‧麥金利(Melissa McKinlay)的助理，她與丈夫以身作則，帶頭接種疫苗並鼓勵教區牧師協助推廣疫苗接種。

儘管威爾森強調疫苗可挽救性命，但她仍無法成功說服家人打疫苗；過去三周，家族六人死於新冠肺炎併發症。

她說：「我天天告訴他們，你們必須打疫苗，難道我說服的力道還不夠嗎？」

威爾森家族的悲劇始於8月底，48歲的舅舅病逝，接著89歲的祖母確診送醫後不到24小時離世；不久後，她的三個表親，其中兩人48歲和53歲也命喪黃泉；本月19日，44歲的表親也染疫病歿。

她懷疑，在食物銀行工作的舅舅和其中一個表親在職場接觸到病毒，最近曾探望祖母的家人篩檢後呈陰性，但祖母會邀請鄰居到門廊前聊天。

威爾森的家人向來拒打疫苗，祖母的孩子紛紛勸她別打，說她太老、不安全，反正她也不會離開家。

祖母聽了孩子的建議後，她93歲的哥哥打完疫苗沒多久後染疫住院，仿佛強化了疫苗不安全的說法，讓她更堅決不打疫苗；對此，威爾森表示，祖母的哥哥早在接種疫苗前就染疫，所幸他最後保住一命。

她說，家族其他成員不打疫苗的原因，則是看了錯誤報導或社群媒體流傳的內容，指疫苗研發太快而不安全。

威爾森14日在郡委員會的例行疫情記者會上分享這場家族悲劇，希望鼓勵民眾接種疫苗。

聯邦疾病防治中心(CDC)數據顯示，佛州過去幾周受到Delta變種病毒迅速擴散，確診數急遽增加，8月成為疫情以來，佛州染疫病歿人數最多的一個月。

佛州棕櫚灘郡郡長助理麗莎‧威爾森，苦勸家人接種疫苗無效，家族成員不幸多人病歿。(...
佛州棕櫚灘郡郡長助理麗莎‧威爾森，苦勸家人接種疫苗無效，家族成員不幸多人病歿。(取自推特)

疫苗 佛州 疫情

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