我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

又一名反疫苗保守派廣播節目主持人染疫身亡

華郵：紐森挺過罷免危機 民主黨找到勝利方程式

保護力減弱？以色列「驚恐」數據 讓拜登力推補強針

編譯洪毅／綜合14日電
以色列研究顯示疫苗效力下降，成為拜登政府推動打補強針的動力。圖為密西根州一護士準備施打補強針。（Getty Images）
以色列研究顯示疫苗效力下降，成為拜登政府推動打補強針的動力。圖為密西根州一護士準備施打補強針。（Getty Images）

拜登政府屢次釋放展開新冠疫苗第三劑「補強針」的消息，甚至引發干預公衛機關運作的疑慮；POLITICO引述消息人士報導，這是因為政府看到以色列尚未公開，令人「驚恐」的數據，白宮首席防疫顧問佛奇(Anthony Fauci)也說，數據將令人「印象深刻」。

消息人士表示，以色列預計本周才會公開的數據表明，輝瑞疫苗對重症及住院的保護力會隨時間減弱，甚至對輕症而言也是如此。

雖然美國也有數據指出，疫苗產生的保護力會隨時間下降，預防突破感染的比率從夏季的91%降至78%，輝瑞疫苗及高齡長者尤其如此。

不過消息人士表示，以色列預計本周才會公開的數據將揭櫫更為詳盡的內容，而且令人「驚恐」，這是拜登政府想極力推動補強針的原因。

消息人士表示，白宮、聯邦疾病防治中心(CDC)、聯邦食品暨藥物管理局(FDA)等機構已分析以色列的數據數周之久，最後結論是美國應在秋季開始時施打補強針。

POLITICO向佛奇詢問有關以色列數據的消息時，佛奇也回覆說，該數據將「足以讓你感到印象深刻」，而且「如果美國的數據最後不會長得像以色列那樣的話，我會感到非常震驚」。

拜登政府非常注重以色列的各種疫情數據，判斷接下來的發展及應有的作為，因為以色列是最早接種疫苗，也是接種率最高的國家之一；以色列從7月開始針對年長者展開補強針，目前30歲以上都可接種。

但拜登8月釋出補強針的消息後，引來政治影響公衛機關運作的質疑聲，白宮與CDC、FDA部分官員的緊繃關係並浮上檯面。

消息人士強調，美國展開補強針與否，FDA擁有最終決定權；佛奇則表示，不論FDA是否放行，政府至少都要有計畫方案才是。

以色列 疫苗 拜登

上一則

費城百年排水系統 雨水廢水同一管 扛不住氣候變遷

下一則

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

延伸閱讀

台駐美處是否更名 孔傑榮：一步步來，台北先改台灣

台駐美處是否更名 孔傑榮：一步步來，台北先改台灣
9月24日「四方峰會」 菅義偉畢旅赴白宮

9月24日「四方峰會」 菅義偉畢旅赴白宮
運費高漲船期延誤 農產出口商促拜登政府改革

運費高漲船期延誤 農產出口商促拜登政府改革
拜登強制防疫令 全美不到3成學校達標

拜登強制防疫令 全美不到3成學校達標

熱門新聞

Delta變種還沒結束，Mu變種病毒確診病例持續增加。（記者張宏／攝影）

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

2021-09-07 22:10
911恐怖攻擊發生時，美聯社記者德魯(Richard Drew)拍下一名穿著白色襯衫、深色西裝褲的男子，以頭下腳上姿勢從世界貿易中心(World Trade Center)跳樓瞬間。這張照片被稱為「墜落的男子」(Falling Man)。(美聯社)

拍下911「墜落的男子」震撼照片 美聯社記者訴心情

2021-09-09 14:58
中國流亡億萬富豪郭文貴。(Getty Images)

郭文貴公司在美被控違法 支付5.39億罰款和解

2021-09-14 10:37
巴里克(Ralph Baric's Lab)在北卡大學所帶領的實驗室，被中國媒體指為新官病毒源頭。(北卡大學官網)

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

2021-09-07 20:00
貝佐斯（右）與女友羅倫。（美聯社）

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

2021-09-07 15:18
已退休美利堅航空公司櫃台人員艾爾克斯(Vaughn Allex)接受美國廣播公司(ABC)訪問。(截取自ABC News)

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

2021-09-10 09:08

超人氣

更多 >
川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫

川普險釀美中開戰？華郵新書爆美高官2度致電中國安撫
世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…

世説新聞／台裔青年棄蘋果高薪轉做Youtuber 結果…
加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選

加州州長罷免 67%選民投票反對 紐森宣布勝選
快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議

快看世界／亞馬遜墨西哥倉庫這張圖 網路引爭議
美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況

美平均日增17萬確診、逾1800病歿 重現去年冬天慘況