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日均逾千人死亡 未接種者染疫病歿機率高11倍

編譯洪毅／綜合10日電
CDC的新研究顯示，未完全接種疫苗者感染新冠後死亡的機率，是已接種者的11倍，住院率則為十倍；圖為路易斯安那州一間醫院的ICU病房，醫護人員正在治療重症新冠患者。(Getty Images)
CDC的新研究顯示，未完全接種疫苗者感染新冠後死亡的機率，是已接種者的11倍，住院率則為十倍；圖為路易斯安那州一間醫院的ICU病房，醫護人員正在治療重症新冠患者。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)10日發布一系列新冠疫情報告，顯示雖然疫苗保護力各異，如莫德納的住院保護力略高於輝瑞，但是疫苗防範重症、病歿依然安全有效，未完全接種疫苗者染疫病歿率的機率，是已接種者的11倍左右。

CDC主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)10日還表示，最新的七天平均數據顯示，現在美國每天新增13萬6000例確診，1萬1750住院病例，而且每天有超過1000人病歿。

CDC發布的報告彙整今年春、夏季的疫情數據；報告指出，未接種或未完成接種染疫住院人數的比率，比已完成接種者高十倍以上，病歿率則多了約11倍；整體而言，疫苗的住院保護力為86%，須前往急診室或進加護病房保護力為82%。

不過在美國使用的三種疫苗中，保護力依然各有不同，莫德納的住院保護力最佳，達到95%；輝瑞次之，為80%；嬌生又次之，為60%；三種疫苗在須前往急診室或進加護病房的保護力分別為92%、77%、65%。

報告還指出，Delta變種病毒確實正在削弱疫苗保護力，染疫的保護力從6月中的90%降至7月中的80%以下，65歲以上長者的保護力減弱尤其明顯；但即使是對長者而言，疫苗對重症、病歿的保護力依然非常高，這方面的數據都沒有明顯下滑的跡象。

近期病毒突破疫苗保護的消息不斷傳出，甚至占染疫、重症、病歿的比率都在提高，但是從統計的角度來看，目前增加的幅度都還可以用「疫苗接種量擴大」來解釋。

雖然疫苗保護力有所不同，又逢Delta病毒威脅，不過動輒「80%」以上的數字表明，目前所有疫苗都對防範重症安全有效；瓦倫斯基說，重點應該是「我們有必要的科學手段來反轉疫情，疫苗十分有效，能夠防止我們受到新冠重症威脅。」

約翰霍普金斯大學國際疫苗接種中心主任摩斯(William Moss)也說，大家可能對疫苗期望過高，以為只要接種就能完全不受病毒侵襲。

報告作者之一，鹽湖城Intermountain Healthcare醫師斯特內耶姆(Eddie Stenehjem)表示，這些數據表明疫苗的效力「真的非常好」，希望這份報告「能讓民眾感到心安」。

疫苗 疫情 CDC

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