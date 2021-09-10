我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

911事件倖存者 他永不放棄 她行屍走肉

世界OnAir／911倖存中國人 陳思進：這件事該翻篇了

德國BNT：臨床結果佳 兒童疫苗有望10月上市

中央社／柏林10日專電
生產BNT疫苗的德國藥廠BioNTech表示，適用5至11歲兒童的COVID-19疫苗臨床實驗結果良好，將在未來幾周向各國申請許可，有望在10月上市。（路透）
生產BNT疫苗的德國藥廠BioNTech表示，適用5至11歲兒童的COVID-19疫苗臨床實驗結果良好，將在未來幾周向各國申請許可，有望在10月上市。（路透）

生產BNT疫苗的德國藥廠BioNTech表示，適用5至11歲兒童的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗臨床實驗結果良好，將在未來幾周向各國申請許可，有望在10月上市。

BioNTech執行長吳沙忻（Ugur Şahin）與醫療長圖瑞吉（Özlem Türeci）接受11日出刊的德國「明鏡周刊」（Der Spiegel）專訪時表示，適用5至11歲疫苗的臨床實驗結果已出爐，目前看來良好，正準備量產並在未來幾周向各國政府申請上市許可。

也就是說，這款兒童疫苗最快將在10月上市。

圖瑞吉強調，這款疫苗基本上與成人的疫苗一樣，只是劑量比較少；預計年底前，適用6個月至5歲幼兒疫苗的臨床實驗結果也會出爐。

針對許多國家面臨疫苗短缺問題，吳沙忻表示，各藥廠已克服生產問題，光歐洲明年可月產5億劑，最遲在2022年就有足夠的疫苗可供全人類接種。

他透露，BioNTech今年可生產30億劑，明年市場如果有需求可生產40至50億劑。

吳沙忻並強調追加第三劑的必要性。他說，第三劑疫苗在體內產生的抗體濃度與第二劑一樣、甚至更強，未來幾周將有多份報告證明第三劑的重要性，「沒有追加，無法控制好Delta病毒疫情」。

至於施打第三劑疫苗的時間，圖瑞吉說，原本預期完成兩劑接種後的12至18月，目前看來應該會提早。

BioNTech與美國輝瑞藥廠（Pfizer）合作研發的疫苗，去年底獲美國和歐盟批准上市，成為西方國家最早上市的COVID-19疫苗。歐盟在今年5月批准12歲至17歲的青少年施打這款疫苗。

疫苗 美國 歐盟

上一則

又有32名美公民和綠卡持有者 分兩路撤離阿富汗

延伸閱讀

CDC釋出三項新研究：莫德納防疫效果最佳

CDC釋出三項新研究：莫德納防疫效果最佳
王毅訪越加碼送300萬劑疫苗 與美較勁意味濃

王毅訪越加碼送300萬劑疫苗 與美較勁意味濃
日本接種第1劑疫苗人口達61.4% 追上美國水準

日本接種第1劑疫苗人口達61.4% 追上美國水準
FDA：希望未來幾個月內提供12歲以下兒童使用的疫苗

FDA：希望未來幾個月內提供12歲以下兒童使用的疫苗

熱門新聞

馬友乘家地下室的樂譜書櫃被泡毀。（馬友乘提供）

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

2021-09-06 21:34
Delta變種還沒結束，Mu變種病毒確診病例持續增加。（記者張宏／攝影）

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

2021-09-07 22:10
佛州DeBary Diner餐廳櫥窗左邊的告示不准支持拜登的人進去吃飯，右邊的則是完售關門通知。取材自推特

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

2021-09-05 07:32
貝佐斯（右）與女友羅倫。（美聯社）

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

2021-09-07 15:18
一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅開槍，造成四人死亡、一人受傷。案發後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

2021-09-05 22:04
今年勞工節的新冠肺炎確診數為去年同期4倍多，死亡數逼近去年兩倍；圖為3日在邁阿密國際機場，大批遊客準備搭機前往國外或其他州度假。(Getty Images)

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

2021-09-06 23:03

超人氣

更多 >
拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村

拜習通話 習近平：搞好必答題 柳暗花明又一村
協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責

協助兩名911恐攻份子登機 航空公司櫃台員工自責
掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

掃娘初見成效？ 中國男藝人留鬍子、秀肌肉展現野性風

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

中罰款「加拿大鵝」 最保暖被轟詐欺 共富口號下祭品？

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難

911瞬間定生死 男老闆下樓活命 女員工上樓罹難