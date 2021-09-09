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拜登簽令聯邦雇員須打疫苗 也將要求企業員工接種或每周篩檢

強制接種新令影響1億人 拜登：這無關自由或個人選擇

編譯季晶晶／綜合外電
美國賓州費城為民眾施打疫苗。（路透）
美國賓州費城為民眾施打疫苗。（路透）

美國總統拜登將要求，全美各地員工數超過100人的企業須強制員工接種新冠疫苗，或每周接受檢測。他控制疫情的新努力還包括簽署行政命令，要求聯邦政府員工和包商接種疫苗，如果拒絕可以開除或解約。

拜登周四晚間宣布這些新舉措，以提高疫苗接種人口涵蓋率，並遏止Delta變種病毒快速擴散。他說：「這無關自由或個人選擇。」共和黨籍民選官員，包括部分州長，都持相反言論。拜登指出：「這是關於保護你自己和你身邊的人，與你共事的人，你在乎的人，你愛的人。我做為總統的工作是保護所有美國人。」

拜登全力推廣接種疫苗的努力可能影響到1億美國人。由勞工部最後定案的計畫，將要求中大型企業強制員工接種疫苗或至少每周一次接受檢測，這項規定預估影響私人企業約8000萬人。參與政府醫療保險Medicare或Medicaid計畫的醫院或其他醫療照護設施員工約1700萬人，也必須完整接種疫苗。拜登另外簽署的行政命令，要求行政部門和包商打疫苗--這些人不能選擇以檢測替代--又將影響到數百萬人。

拜登將花費近20億美元購買2.8億快篩試劑，做為擴大檢測的一環，並援用戰時的《國防生產法案》（Defense Production Act）生產試劑。

拜登說，沃爾瑪（Walmart）、亞馬遜（Amazon）和Kroger連鎖超市等，未來3個月都將依成本價出售居家快篩試劑。

白宮新聞秘書莎奇（Jen Psaki）周四表示，聯邦政府員工的新規，除「有限的例外」，例如宗教或身心障礙等理由，拒絕接種者將面臨「紀律處分」。另根據一位官員，企業主違規可能面臨每次1萬4000美元罰款，預計未來幾周生效。

美國的新冠新增確診案例數近期激增，已達約每日14萬例，這是今春疫苗廣泛接種之前的水準。儘管疫苗供應充分，但美國的接種率低於許多歐洲國家，而且接種速度也放緩，4月時每日接種人數350萬，如今少於100萬。

疫苗 拜登 美國

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