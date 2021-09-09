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接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

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接種嬌生不在補強針名單 1400萬人恐慌要「掉隊」了

編譯盧炯燊／綜合8日電
嬌生疫苗接種者不在白宮宣布的打補強針之列，讓1400萬接種嬌生疫苗的人感到有掉隊、落後於人的徬徨感。（路透）
嬌生疫苗接種者不在白宮宣布的打補強針之列，讓1400萬接種嬌生疫苗的人感到有掉隊、落後於人的徬徨感。（路透）

拜登總統早前宣布美國將自20日起施打新冠疫苗補強針，但僅限於接種輝瑞(Pfizer-BioNTech)或莫德納(Moderna)疫苗的民眾，嬌生(Johnson & Johnson)疫苗接種者則不在打補強針之列，讓1400萬接種嬌生疫苗的人感到有掉隊、落後於人的徬徨感。

嬌生疫苗只須接種一劑，無須低溫保存利於運輸，而且對年長者也具效力，因此特別受長者歡迎；然而當拜登宣布施打補強針計畫時，不少嬌生疫苗接種者覺得被忽視，產生了恐慌。

不少官員及免疫專家都指出，對大多數人來說，接種一劑嬌生疫苗即可產生強大的保護，研究表明它對來勢洶洶的Delta變體病毒也有效力，注射八個月後仍有很強免疫力。

然而對於渴望接種補強針的人來說，這些安慰說法沒有用，他們的不安凸顯了白宮打補強針計畫的混亂，這個計畫仍有待聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准。

一位聯邦衛生官員說，打補強針計畫使不少人陷入迷惑；知情人士透露，聯邦疾病防治中心(CDC)主任瓦倫斯基(Rochelle Walensky)及FDA代理局長伍德考克(Janet Woodcock)已改變上月支持這個計畫的立場，上周私下警告白宮應放緩計畫，以便有更多時間來收集及分析數據。

不少專家批評白宮過早及倉卒推出補強針計畫，似要在搶在衛生監管機構宣布之前；他們也認為，在目前仍有數以百萬計的民眾仍未接種第一針的情況下，有關補強針好處及壞處的數據仍太少，無法證明大規模接種補強針的合理性。

舊金山加大傳染病專家蒙妮卡‧甘地(Monica Gandhi)批評說，政府發出的信息嚇壞了接種嬌生疫苗的人，也讓許多未接種疫苗的人感到困惑。

有白宮官員說，輝瑞及莫德納疫苗是最先接種，而嬌生是在今年3月才獲准，因此先讓輝瑞及莫德納疫苗接種者打補強針是可以理解，估計未來數周將會有更多嬌生疫苗的數據，有了這些數據，便可通報打嬌生補強針計畫。

來源：NBC Bay Area

疫苗 嬌生 白宮

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