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CDC：美突破感染率不到萬分之一 老人、慢性病風險高

編譯張君堯／即時報導
對於完全接種疫苗的美國人而言，因染藝住院或死亡的風險很低遠低於未接種疫苗的人，但完全接種疫苗卻仍遭遇「突破性感染」的人之中，數據顯示「老年人和患有多種慢性病的確診者最有可能轉為重症」。(路透)
對於完全接種疫苗的美國人而言，因染藝住院或死亡的風險很低遠低於未接種疫苗的人，但完全接種疫苗卻仍遭遇「突破性感染」的人之中，數據顯示「老年人和患有多種慢性病的確診者最有可能轉為重症」。(路透)

對於完全接種疫苗美國人而言，因染疫住院或死亡的風險很低遠低於未接種疫苗的人，但完全接種疫苗卻仍遭遇「突破性感染」的人之中，數據顯示「老年人和患有多種慢性病的確診者最有可能轉為重症」。

「CNN」報導，截至8月30日，美國疾病控制與預防中心（CDC）已收到1萬2908例完整接種疫苗後仍染疫住院或死亡的報告。同時全美有超過1.73億人已完整接種疫苗，意味著突破性感染的機率「不到13000分之1」。

CDC數據顯示，大約70%導致住院的、以及約87%導致死亡的突破性感染發生在65歲及以上的成年人中。根據研究，美國未接種疫苗的成年人因感染新冠住院的可能性是完全接種疫苗的成年人的17倍，此外，因突破性感染住院的患者往往年齡較大，並且更有可能至少患有3種潛在慢性病。

研究還發現，因突破性感染被送入醫院且接種疫苗的成年人中，年齡中位數為73歲，約71%的人患有包括糖尿病、心臟病、自體免疫疾病等。未接種疫苗的新冠住院患者年齡中位數則是59歲，約56%罹患3種以上慢性病。

自6月底至7月底，Delta病毒株占所有確診患者至少半數期間，未接種疫苗成人住院的機率是完全接種疫苗成年人的10倍。整體而言，由於Delta病毒株成為疫情主流，因此所有年齡層中未接種疫苗的成年人住院風險都更高，但50歲以下成人的風險差距特別大。

不過由於美國CDC的數據是基於各州的「自願通報」，因此可能尚不完整，但多項研究仍表明類似趨勢。

疫苗 美國 CDC

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