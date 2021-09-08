疫情福音？彭博：美國至少接種一劑疫苗之成年人達75％

美國白宮表示，截至7日，已經有75％的美國成年人至少接種一劑新冠疫苗，這在該國抗擊疫情的鬥爭中樹立「新的里程碑」。（歐新社）

根據美國 白宮指出，截至7日已經有75％的美國成年人至少接種一劑新冠疫苗 ，這在該國抗擊疫情的鬥爭中樹立「新的里程碑」。

彭博報導，在美國總統拜登 （Joe Biden）於7月4日訂下目標的4周後，美國至少注射一劑疫苗的成年人在8月初順利達到70%。不過儘管有廣泛的免費接種機會，許多美國人、尤其是保守派仍不願接種疫苗，讓美國在人口接種方面還是遠遠落後其他國家。

美國疫情在今年夏季再度飆升，8月27日更創下新確診記錄、超過去年冬季的高峰，同時住院和死亡人數也有所增加，包括本月2日曾出現高達3911人死亡，是自1月以來單日死亡人數最多的一天。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，隨著Delta病毒株導致確診、住院和死亡人數持續激增，總統拜登計畫9日發表談話，概述「控制疫情的六大戰略」。隨著拜登政府敦促未接種疫苗的人盡快接種，還準備為已接種疫苗的民眾啟動「第三劑加強疫苗計畫」。政府曾表示「預計今年秋季進行大約1億劑加強疫苗接種」。

政府計畫從9月20日開始為在至少8個月前施打第二劑疫苗的任何民眾授權輝瑞第三劑疫苗。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）5日也表示，輝瑞的加強疫苗很可能會在幾週後與莫德納加強疫苗一起於9月20日開始推出。