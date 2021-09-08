我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

補強針怎麼打？誰能打？科學意見不一 還有道德問題

Delta高峰已過 新變種Mu來勢洶洶 已49州見毒蹤

疫情福音？彭博：美國至少接種一劑疫苗之成年人達75％

編譯張君堯／綜合報導
美國白宮表示，截至7日，已經有75％的美國成年人至少接種一劑新冠疫苗，這在該國抗擊疫情的鬥爭中樹立「新的里程碑」。（歐新社）
美國白宮表示，截至7日，已經有75％的美國成年人至少接種一劑新冠疫苗，這在該國抗擊疫情的鬥爭中樹立「新的里程碑」。（歐新社）

根據美國白宮指出，截至7日已經有75％的美國成年人至少接種一劑新冠疫苗，這在該國抗擊疫情的鬥爭中樹立「新的里程碑」。

彭博報導，在美國總統拜登（Joe Biden）於7月4日訂下目標的4周後，美國至少注射一劑疫苗的成年人在8月初順利達到70%。不過儘管有廣泛的免費接種機會，許多美國人、尤其是保守派仍不願接種疫苗，讓美國在人口接種方面還是遠遠落後其他國家。

美國疫情在今年夏季再度飆升，8月27日更創下新確診記錄、超過去年冬季的高峰，同時住院和死亡人數也有所增加，包括本月2日曾出現高達3911人死亡，是自1月以來單日死亡人數最多的一天。

白宮發言人莎奇（Jen Psaki）表示，隨著Delta病毒株導致確診、住院和死亡人數持續激增，總統拜登計畫9日發表談話，概述「控制疫情的六大戰略」。隨著拜登政府敦促未接種疫苗的人盡快接種，還準備為已接種疫苗的民眾啟動「第三劑加強疫苗計畫」。政府曾表示「預計今年秋季進行大約1億劑加強疫苗接種」。

政府計畫從9月20日開始為在至少8個月前施打第二劑疫苗的任何民眾授權輝瑞第三劑疫苗。美國國家過敏與傳染病研究院（NIAID）院長佛奇（Anthony Fauci）5日也表示，輝瑞的加強疫苗很可能會在幾週後與莫德納加強疫苗一起於9月20日開始推出。

疫苗 美國 拜登

上一則

佛州醫拒看沒接種疫苗的患者 挨轟失格：吊銷她的執照

延伸閱讀

拜登：我敢肯定中國將試著與神學士敲定某種協議

拜登：我敢肯定中國將試著與神學士敲定某種協議
圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情

圖輯╱拜登抵紐約皇后區勘查災情
拜登紐新勘災 呼籲應對氣候變化

拜登紐新勘災 呼籲應對氣候變化
拜登抵紐約 勘查紐新災情

拜登抵紐約 勘查紐新災情

熱門新聞

馬友乘家地下室的樂譜書櫃被泡毀。（馬友乘提供）

颶風淹馬友友親姊家 珍貴樂器、父親手稿泡水全毀了

2021-09-06 21:34
佛州DeBary Diner餐廳櫥窗左邊的告示不准支持拜登的人進去吃飯，右邊的則是完售關門通知。取材自推特

禁止拜登支持者進入的餐廳 生意好到完售緊急關門

2021-09-05 07:32
美國政府為紓解嚴重住宅荒，計畫在未來三年興建、銷售10萬戶平價住宅。（路透）

不賣投資客 政府將建200萬棟房 3年內銷售10萬平價屋

2021-09-01 19:34
一名前陸戰隊狙擊手5日闖入佛州一處民宅開槍，造成四人死亡、一人受傷。案發後，警方封鎖現場調查。(美聯社)

前陸戰隊狙擊手闖佛州民宅 槍殺3人1嬰：他們有求饒

2021-09-05 22:04
今年勞工節的新冠肺炎確診數為去年同期4倍多，死亡數逼近去年兩倍；圖為3日在邁阿密國際機場，大批遊客準備搭機前往國外或其他州度假。(Getty Images)

黑色勞工節確診多4倍、死亡近2倍 宛如重演去年慘況

2021-09-06 23:03
美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。(美國財政部)

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

2021-08-31 09:35

超人氣

更多 >
一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒

一家遭滅頂 友人憶冷鴻升：有才學不得志 落魄拾荒
全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥

全球首富貝佐斯傳砸數百萬元 祕求長生不老藥
氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜

氣炸鍋退燒？行家點名1家電：功能一樣卻更便宜
教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源

教堂山北卡大研究室 遭中國指控為COVID-19起源
被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在

被中國封殺第11天 鄭爽IG發聲：我在一直都在