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佛州醫拒看沒接種疫苗的患者 挨轟失格：吊銷她的執照

編譯中心／綜合報導
佛州女醫拒看沒接種疫苗的患者。（截圖自電視新聞畫面）
佛州女醫拒看沒接種疫苗的患者。（截圖自電視新聞畫面）

美國佛羅里達州女醫師瑪拉琪妮（Linda Marraccini）日前表示如果患者未接種新冠肺炎疫苗，15日以後就拒絕治療他們。

瑪拉琪妮說這個決定是為了保護她免疫功能差的患者，例如接受化療或其他感染風險高的患者，拒絕接種疫苗的患者可以尋求其他醫療協助。

佛羅里達州疫情因Delta變種病毒流竄再創高峰，美國疾病管制與預防中心（CDC）的資訊顯示，該州8月最後一周10萬人就有705個新病例，平均每天有244個死亡案例。而美國全國病例也繼續激增，過去一周7天新增153000個病例，比前一周案例數量增加了4.9%。

瑪拉琪妮受訪時表示：「我知道人們可以自由選擇，但對我來說，當這件事（接種疫苗）影響其他人時，就是個問題。」她提到只有大約10%到15%的患者對接種疫苗猶豫不決，而她給他們1個月的時間考慮。

瑪拉琪妮指出：「這件事關乎他人安全、全球及社區健康問題，我必須畫清界限。」

佛羅里達州疫苗接種已達53.5%。瑪拉琪妮堅稱她的政策並不違背西方醫生行醫前要遵守的傳統道德準則「希波克拉底誓詞（Hippocratic Oath）」，並沒有傷害患者。

瑪拉琪妮解釋，希波克拉底誓詞非常有科學依據。強調自己正遵循科學，並應用這個準則造福患者。但她說她願意破例治療無法接種疫苗或只須要開藥的患者。

許多網友批評瑪拉琪妮失格，認為她有違醫德：「吊銷她的執照」、「妳違背了誓言。願妳已支付醫療事故保險」、「妳不配成為一名醫生」。

但也有網友力挺瑪拉琪妮的決定：「這名醫師說會治療無法接種疫苗的人，大家都沒有好好讀文章嗎？」、「如果她認為這是為了更大的利益，請尊重她的選擇」、「做得好。她是在保護大多數人的利益，應該受到讚揚」。

疫苗 美國 佛羅里達州

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