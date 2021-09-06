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12歲以下無疫苗 CDC：開學3個月恐75%國小生染疫

12歲以下無疫苗 CDC預測：開學3個月75%國小生染疫

編譯潘勛／綜合6日電
受Delta變種病毒影響，全美兒童和青少年的感染和住院率大增。(美聯社)
受Delta變種病毒影響，全美兒童和青少年的感染和住院率大增。(美聯社)

由聯邦疾病防治中心(CDC)資助的最新研究指出，由於Delta變種病毒傳染力太強，還沒接種疫苗資格的12歲以下孩童恐怕開學返校後，三個月內75%就會染疫；報告令聯邦食品暨藥物管理局(FDA)面臨新壓力，要讓兒童盡快接種，學校及父母也為之方寸大亂，不知該怎麼保護子女免遭疫情荼毒。

華盛頓郵報報導，加州曾出現個案，一名沒接種疫苗的老師，平常時都戴口罩，但到了說故事課，為了朗誦給全班聽，她拿掉口罩；兩天後她得知新冠確診，班上24名學生半數已受感染，感染還擴散出去，傳給其他班學生、學生的兄弟姊妹及父母，連已完成疫苗接種的都無法倖免。

另在8月，佛州布瓦洛郡(Brevard County)就有1623名學童受到新冠感染，逾8000名得隔離；亞特蘭大區數千確診案例，致師生2萬3000人隔離。

若無協同努力，無法克制Delta變種的散播，未來幾個月事態很可能更為惡化；CDC斥資請實驗室做模擬，報告指出若沒戴口罩或定期檢驗，預估開學之後的前三個月內，就有75%以上的學童會染疫。

Delta變種病毒導致疫情再起，讓FDA備受壓力，得盡快授權疫苗給小學生接種；疫情也讓各校復學計畫陷入混亂，好些校方人員絞盡腦汁強制教職員工接種疫苗，還有強制全校都戴口罩；好多父母也吃驚迷惘，不曉得該怎樣保護子女。

北卡羅來納大學算數模型專家茱莉‧斯萬(Julie Swann)帶領團隊進行學校染疫研究後指出，實在很難忽視不顧，身為家長的人現在想到子女會有染疫風險就煎熬不已。

讓5到11歲孩童接種疫苗，據估在初秋就可廣泛進行，但叫很多人吃驚的是：聯邦當局7月下旬要求各疫苗廠要把實驗受測人數增加一倍，FDA想更加了解疫苗與罕見心肌炎發作之間關係，那種副作用主要影響的是較年輕男性，是否也影響到更年輕孩童則不明。

國家衛生院(NIH)院長柯林斯(Francis Collins)及疫苗廠均指出，擴大對孩童的疫苗實驗，意味讓小孩要到年底甚至2022年初才能普遍接種。

疫苗 口罩 疫情

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