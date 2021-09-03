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前FDA局長：Delta擴散 東北部入冬確診恐增

前FDA局長：Delta擴散 東北部入冬確診恐增

編譯林梅婕／綜合3日電
前聯邦食品暨藥物管理局局長高特里布預測，勞工節過後，美國東部地區將會出現新一波新冠肺炎確診人數的激增。圖為反對疫苗人士抗議接種要求。(美聯社)
前聯邦食品暨藥物管理局局長高特里布預測，勞工節過後，美國東部地區將會出現新一波新冠肺炎確診人數的激增。圖為反對疫苗人士抗議接種要求。(美聯社)

前聯邦食品暨藥物管理局(FDA)局長高特里布(Scott Gottlieb)3日接受媒體訪問時表示，隨著Delta變種病毒持續擴散，東北地區如紐約和康乃狄克州將在今年冬天面臨新一波新冠肺炎確診人數激增。

透過「國家廣播公司商業頻道」(CNBC)節目「Squawk Box」，高特里布說：「我認為現在我們在東北地區已經看到一些Delta的趨勢，就像紐約市都會區的Delta案例增加又減緩。但這還不是Delta真正的高峰，我認為真正的Delta疫情高峰會在勞工節過後，東北和北部地區才真正開始。」

Delta病毒早先是進入美國南部地區，目前夏季的感染率已明顯達到顛峰，除了勞工節假期、加上學生陸續返校上課，儼然成為病毒最佳的孵化器；高特里布說：「無論我們是否會看到和南部一樣密集和嚴重的感染趨勢，但我們已經有足夠的疫苗，所以我不覺得會那麼糟。」

針對校園開放實體授課，高特里部建議應加強校園病毒篩檢的頻率，同時配合戴口罩等預防措施；他說：「我們知道很多的研究結果顯示，如果校園定期每周進行篩檢，最好是每周兩次，就能提前阻止病毒擴散成為地區性流行病。校園具有傳染風險，也是社區傳染的源頭。」

世界衛生組織(WHO)指Delta變種病毒的傳染率比最初在英國爆發的Alpha變種病毒還高55%，而高特里部引用Alpha曾一度造成密西根州學校大量感染的情況為例：「我認為學校應謹記在心，唯有持續實施防疫措施，才可能控制疫情。」

近幾周全國染疫死亡率急遽增加，截至2日連續七天平均單日死亡人數達到1500人，與7月初不到200人的數字相比暴增許多；華盛頓郵報(WP)的統計顯示，國內各地都有單日新增確診量上升的情形，但只有南部幾州，尤其是新冠疫苗覆蓋率特別低的地區，死亡人數也同時增加。

以佛羅里達州為例，僅53%的人完成疫苗接種，現正面臨單日死亡人數暴增的趨勢，光是上星期平均單日死亡人數就多達325人。

變種病毒 疫苗 紐約市

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