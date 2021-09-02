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全美陸續開學 兒童染疫激增 1周多20.4萬例

編譯林梅婕／綜合2日電
全美各地陸續開學，兒童染疫病例大增。圖為馬里蘭州巴爾的摩一所小學開學。(美聯社)
全美各地陸續開學，兒童染疫病例大增。圖為馬里蘭州巴爾的摩一所小學開學。(美聯社)

自全美中小學陸續開學後，感染新冠肺炎的兒童人數不斷上升，僅上周就新增20萬4000例，比起7月底最後一周的3萬8000人，成長劇烈；美國小兒科學會(AAP)的統計也指出，截至8月26日當周，兒童感染案例的占比達22.4%，專家也因此強烈呼籲學校應確實執行戴口罩的政策。

AAP表示，雖然兒童染疫的人數在今年夏初開始趨緩，但過去一個月來卻增加五倍之多。

疫情爆發以來，兒童累積的確診案例占比為14.8%，但上周的兒童感染率已遠大於疫情間的平均值；整體來說，全美已累積480萬名兒童感染過新冠肺炎。

除了本土49州，該學會還蒐集分析了紐約市、波多黎各和關島的新冠肺炎統計數據，截至8月26日兒童的感染率為每10萬人有6374例確診；有20個州的比率達到每10萬人8000例以上，而田納西、南卡羅來納、羅德島、北達科他、阿肯色和密西西比等州的兒童確診比率最高。

此外，該協會的調查數據也顯示，8月5日至26日這三個周之內共有超過50萬名兒童確診感染新冠肺炎；6月下旬期間每周僅新增8500例，但8月19至26日這周就至少有20萬3962人確診。

不過聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)強調，目前激增的是確診案例的數量，而非住院人數。

由於12歲以下兒童尚未開放新冠疫苗接種，CDC呼籲校園應實施多種防疫政策，包括保持社交距離、定期篩檢、勤洗手和戴口罩等，瓦倫斯基說：「我可以告訴你們，目前我們觀察到疫情惡化最嚴重的幾個地方，都沒有如實遵防疫政策。」

喬治華盛頓大學(GWU)醫學院教授雷尼爾(Jonathan Reiner)也說：「病毒已在這些還未接種疫苗的兒童間蔓延開來，所以校園執行口罩政策尤為重要，因為他們沒有任何保護力，只能坐以待斃。」

新冠肺炎 疫情 口罩

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