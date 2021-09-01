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美8月新增確診422萬例 病亡人數是7月的三倍

美8月新增確診422萬例 病亡人數是7月的三倍

編譯林梅婕／綜合1日電
新冠變種病毒在美國肆虐，各地病例激增。圖為路易斯安納州一所醫學中心的急診室人員全體動員。(美聯社)
新冠變種病毒在美國肆虐，各地病例激增。圖為路易斯安納州一所醫學中心的急診室人員全體動員。(美聯社)

Delta變種病毒肆虐使全美新冠疫情持續升溫，8月新增確診422萬例，成為疫情以來第四糟月份；8月染疫病歿也高達2萬6805人，比7月逾三倍，僅8月最後一周死亡人數即超過7月全月；在疫苗階接種偏低地區，包括阿拉巴馬、喬治亞、佛州和德州染疫住院率幾近額滿，占用率達九成以上。

據今日美國(USA TODAY)調查數據，全美新冠肺炎死亡率已達到平均每分鐘又五秒一人染疫病歿；另外，每分鐘就有111人確診，等同於約每兩秒有一人感染；與7月最後一周相比，8月確診案例成長超過105%、死亡人數則增加逾過268%。

新冠變種病毒在美國肆虐，各地病例激增。圖為俄勒岡州一所醫院動用全部急診資源。(美...
新冠變種病毒在美國肆虐，各地病例激增。圖為俄勒岡州一所醫院動用全部急診資源。(美聯社)

佛州8月4900人染疫病歿，紐約時報統計也指該州過去一周單日染疫住院人數已超過1萬6000人，兩者都突破疫情爆發以來的最高紀錄。

本月確診案例新增最多地區包括阿拉巴馬、夏威夷、路易斯安納、密西西比、俄勒岡、華盛頓、佛州及美屬維京群島(U.S. Virgin Islands)；另外，關島及波多黎各也被聯邦政府列入「新冠肺炎高風險」地區，呼籲民眾避免到這些地區旅行。

最近一波確診激增的情勢使得醫療院所再次被新冠肺炎的患者淹沒，又面臨氧氣供不應求的問題；不過醫療系統負荷暴增的地區大多為新冠疫苗覆蓋率低的州，衛生部31日的數據顯示，阿拉巴馬、喬州、佛州和德州的加護病房床位占用率都超過90%。

阿拉巴馬醫院協會31日透過媒體表示，情況恐怕比想像的還糟，目前共有1621名患者需接受加護病房治療，卻只有1537個床位可用，迫使患者只能集中在急診室或醫院走道上；該協會主席威廉姆森(Don Williamson)說：「我想未來幾天情況還會更糟。」

聯邦疾病防治中心(CDC)上周表示，未接種新冠疫苗者染疫住院的機率為已接種者的29倍；紐時的數據顯示，上周平均每日超過10萬人染疫住院，自今年2月以來未曾如此之高。

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