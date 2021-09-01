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美國半年丟掉1510萬劑疫苗 數字可能還被低估

美國半年丟掉1510萬劑疫苗 數字可能還被低估

編譯張君堯／即時報導
根據美國全國廣播公司獲得的政府數據，自3月1日以來，美國藥局和州政府已丟棄至少1510萬劑新冠疫苗，這個數字遠大於此前已知數字，但仍有可能被低估。(Getty Images)
根據美國全國廣播公司獲得的政府數據，自3月1日以來，美國藥局和州政府已丟棄至少1510萬劑新冠疫苗，這個數字遠大於此前已知數字，但仍有可能被低估。(Getty Images)

根據美國全國廣播公司（NBC）獲得的政府數據，自3月1日以來，美國藥局和州政府已丟棄至少1510萬劑新冠疫苗，這個數字遠大於此前已知數字，但仍有可能被低估。

根據美國疾病控制與預防中心（CDC）上月31日根據公共記錄發布的數據顯示，4家全國連鎖藥局都回報浪費超過100萬劑疫苗，其中美國最大連鎖藥局沃爾格林（Walgreens）則是所有藥局、州政府或其他疫苗供應商中丟棄最多的、近260萬劑，其餘包括CVS藥局的230萬劑、沃爾瑪（Walmat）的160萬劑和來德愛（Rite Aid）的110萬劑。

這份CDC發布的數據由藥局、州政府和其他疫苗提供者自行回報，但它仍缺少部分地區數據，以及缺少必須丟棄劑量的原因。在數據缺失的例子中以密西根州為例，CDC自3月以來僅列出該州丟棄12萬劑，但密西根州衛生與公共服務部2日表示，自12月以來該州已丟棄25萬7673劑。

雖然目前浪費的劑量僅是截至上月底在該國分發超過4.38億劑，以及截至8月3日美國向其他國家額外提供的1.117 億劑的「一小部分」，但由於Delta病毒株導致確診和住院人數激增，美國8月份對疫苗的需求增加。數據顯示「美國僅在8月就浪費至少380萬劑疫苗」。各州政府、藥局和其他疫苗供應商也分別在6月和7月向CDC回報至少440萬劑疫苗被浪費的情況，超過3月、4月和5月的總和。

英格蘭華威商學院副教授塞卡拉拉（Sharifah Sekalala）指出「我們遇到疫苗被浪費的情況，而許多非洲國家甚至不到5%的人口接種到疫苗，這真的很可悲，全球許多地區都沒有接種疫苗，非洲大陸的疫苗接種率仍低於10%，這是個巨大的不平等，而且確實存在問題」。

造成疫苗浪費的因素相當多，一般來說，從瓶身破裂、稀釋疫苗出錯、冷藏裝置故障，再到瓶中劑量比預想多，或是少於應有劑量時，都會被列出浪費的報告中。但總體而言，這項發布的數據可以代表疫苗浪費的情況是「緩慢、穩定的」，而非大肆氾濫。

疫苗 美國 藥局

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