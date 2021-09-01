我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王永慶528億台幣遺產戰 王文洋纏鬥三娘13年落幕

福利受影響？社安基金收不敷出 2034年可能花光

變種病毒、開學等因素…美不打疫苗民眾 降至23%新低

編譯柯立偉／綜合31日電
愈來愈多州準備核發疫苗接種護照，以增加接種人數，保障安全。但仍有許多人反對強制接種疫苗，在街頭抗議。圖為加州聖塔摩尼卡市的民眾抗議強制接種疫苗。(Getty Images)
愈來愈多州準備核發疫苗接種護照，以增加接種人數，保障安全。但仍有許多人反對強制接種疫苗，在街頭抗議。圖為加州聖塔摩尼卡市的民眾抗議強制接種疫苗。(Getty Images)

政治新聞網站Axios與艾普索斯(Ipsos)民調公司共同執行的一項調查顯示，現在全美堅稱自己「絕對不會」或「不太可能」接種新冠疫苗的人數已顯著下降，從3月初的34%降到8月中的23%。

民調指出，讓民眾對於疫苗的疑慮下降，主要受三個因素影響。第一，Delta變種病毒病例飆增，且比起過去的Alpha變種病毒有更高的概率突破疫苗保護；第二，學校恢復實體授課；第三，聯邦食品暨藥物管理局(FDA)已針對輝瑞(Pfizer)疫苗完整授權，民眾對輝瑞的疑慮因此下降。

由於現在的疫情發展又再度衝上高峰，有50%的受訪民眾表示，已恢復過去如保持社交距離、盡量少出門的防疫措施，但其中只有12%受訪者取消旅行計畫。

而12年級以下學童，不論是否有疫苗接種資格，共有68%受訪家長表示已讓孩子接種疫苗，或是「只要孩子的年齡層獲得接種許可就會施打疫苗」；比起7月中旬56%的比率有明顯的增長，升幅逾一成。另堅決反對自己孩子施打疫苗的占比只有6%，創下本項民調實施以來的新低。

此外，約有19%受訪者表示，其雇主要求員工接種後才能回辦公室上班，比起8月初的16%有微幅增長；民調執筆人楊格(Cliff Young)在分析報告中寫道：「現在許多企業行號、政府機關及學校漸漸開始實施疫苗強制令，迫使不願意接種的民眾必須處理這個問題，這也是疫苗接種率上升的另一個原因。」

疫苗 民調 變種病毒

上一則

艾妲災後…路州沒電沒水沒汽油 州長：暫時別返家

延伸閱讀

研究：接種莫德納疫苗產生的抗體 是BNT兩倍多

研究：接種莫德納疫苗產生的抗體 是BNT兩倍多
聖伯納汀諾縣感染病例減少 但仍有超過26%在ICU

聖伯納汀諾縣感染病例減少 但仍有超過26%在ICU
BNT將抵台 開放18-22歲 中壯年落空嘆：變疫苗孤兒

BNT將抵台 開放18-22歲 中壯年落空嘆：變疫苗孤兒
歐盟境內7成成人完整接種疫苗 達成重要里程碑

歐盟境內7成成人完整接種疫苗 達成重要里程碑

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
美國財政部2018年制裁張建（圖上方）時製作的相關共犯組織圖。(美國財政部)

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

2021-08-31 09:35
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31
歐盟30日建議暫停來自美國的非必要旅行，以避免疫情進一步擴散。圖為巴黎鐵塔的瞭望台。(美聯社)

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

2021-08-30 13:35

超人氣

更多 >
美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕

美宣布懸賞500萬通緝中國毒梟 中要求停止緝捕
趙麗穎列失德藝人 陪兒公園玩耍藉此洗白

趙麗穎列失德藝人 陪兒公園玩耍藉此洗白
金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局

金融巨鱷索羅斯：習近平不懂市場運作 股市反彈是騙局
紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革

紅藍卡可望首度納入牙齒保健 成立50年來最大改革
中國西南美國商會 遭官方下令停止運作

中國西南美國商會 遭官方下令停止運作