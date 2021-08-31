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反疫苗 第3名保守派電台主持人染疫亡

編譯柯立偉╱綜合30日電
常在節目中質疑疫苗抗疫能力的電台主持人貝尼爾染疫病亡。(取自推特)
常在節目中質疑疫苗抗疫能力的電台主持人貝尼爾染疫病亡。(取自推特)

繼8月4日佛羅里達州知名反疫苗廣播節目主持人佛瑞爾(Dick Farrel)，與上周田納西州保守派另一知名反疫苗主持人瓦倫丁(Phil Valentine)因染疫病故後，原任職於佛州WNDB電台，常在節目中質疑疫苗抗疫能力的主持人貝尼爾(Marc Bernier)28日也傳因染疫病歿，成為全美第三位因新冠肺炎過世的知名反疫苗廣播節目主持人。

WNDB在官方推特上證實貝尼爾與世長辭，推文中寫道：「在WNDB廣播電台任職超過30年、服務過無數位聽眾的主持人貝尼爾，28日因新冠併發症蒙主寵召。本公司對此致上無限哀悼之意，並懇請各位聽眾在貝尼爾家族哀傷之際，尊重他們的隱私。」

貝尼爾長期以來以保守派、反疫苗等鮮明的政治立場，在佛州廣播圈占有一席之地。今年7月，準備在下一次州長選舉中挑戰德桑提斯(Ron DeSantis)的民主黨籍農業廳廳長妮基‧弗瑞德(Nikki Fried)，曾在推特上呼籲民眾盡速接種疫苗，她在推文中說：「比起上世紀30、40年代要挺身抗擊納粹才能保衛性命，現在只需要打個針就能保命，所以，快去打疫苗！」

結果貝尼爾在該推文下方留言，回嗆弗瑞德說：「那怎麼不說說現在的政府跟納粹的行為沒兩樣？政府強迫人民接種疫苗的嘴臉，跟納粹如出一轍。」

不過，雖然貝尼爾的政治立場鮮明，他所主持的廣播節目仍以「多元開放」而廣受各界好評，會邀請立場迥異的來賓，一同在節目中發表看法。

疫苗 納粹 佛州

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