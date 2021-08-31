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人畜用藥不同 CDC警告：勿使用伊維菌素治新冠

編譯陳韻涵╱綜合30日電
人畜寄生蟲病治療藥物「伊維菌素」需求大增後，聯邦疾病防治中心重申，伊維菌素不能用於治療或預防新冠肺炎。(NBC電視台截圖)
人畜寄生蟲病治療藥物「伊維菌素」需求大增後，聯邦疾病防治中心重申，伊維菌素不能用於治療或預防新冠肺炎。(NBC電視台截圖)

人畜寄生蟲病驅蟲藥「伊維菌素」(ivermectin)需求大增後，聯邦疾病防治中心(CDC)重申，伊維菌素不能用於治療或預防新冠肺炎

伊維菌素作為動物驅蟲藥最早可追溯至1970年代晚期，而此藥可用於對抗部分人類寄生蟲疾病的研究2015年獲得諾貝爾醫學獎的肯定；來自愛爾蘭、日本與中國的學者共享殊榮，他們發現阿維菌素(avermectin)與青蒿素(artemisinin)可治療河盲症(盤尾絲蟲病)與象皮病(淋巴絲蟲病)，其中默克藥廠(Merck)生產的阿維菌素衍生物「伊維菌素」被用來對抗蛔蟲寄生疾病。

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)批准處方箋藥伊維菌素用於治療人類的頭蝨、酒糟鼻、河盲症和糞小桿線蟲；CDC表示，在前述情況下用藥普遍安全無虞，但國家衛生研究院(NIH)認為尚無足夠數據檢驗此藥治療新冠肺炎是否安全，FDA也未核准此療法。

FDA早在3月就提醒人們別擅自購買或服用動物藥，強調動物藥的成分與人類用藥不同。

CDC表示，門診目前對於伊維菌素的需求是疫情前的24倍，2019年3月16日到2020年3月13日期間，平均每周開立3600個伊維菌素處方箋，光是8月13日當周，全美開出超過8萬8000顆伊維菌素。

阿肯色州西北部一所監獄的醫師罔顧聯邦當局警告，開伊維菌素給確診受刑人服用。

華盛頓郡(Washington County)警長埃爾德(Tim Helder)證實，可收容710人的監獄確實有受刑人服用此藥的情況。

該監獄的公衛責任由克拉斯矯治健康部(Karas Correctional Health)負責，目前也不清楚受刑人是否被告知開立藥物的相關資訊，包括FDA未批准此藥用於治療新冠肺炎。

美國公民自由聯盟(ACLU)阿肯色州分部譴責該監獄開立未經FDA核准的藥物，呼籲立刻停止。

FDA 監獄 新冠肺炎

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