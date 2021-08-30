我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「懲罰」不打疫苗的同事 逾半員工挺雇主

美新冠住院數破10萬人 第3劑補強針暫緩開放醫護

重災區醫院搶聘護士 簽約金4萬元 最高周薪破3千元

編譯林育正／綜合30日電
新冠疫情爆後護士十分搶手，疫情重災區的醫院祭出高薪搶護士人力。圖為加州幾位護士玩自拍。(Getty Images)
新冠疫情爆後護士十分搶手，疫情重災區的醫院祭出高薪搶護士人力。圖為加州幾位護士玩自拍。(Getty Images)

新冠肺炎去年的高峰期以及今年Delta變種病毒席捲全美，讓重災區的醫院祭出高薪搶護士人力，最高周薪一度超過3000元，甚至有醫院開出4萬元簽約獎金。

護士伊維特.帕洛梅克(Ivette Palomeque)在新冠疫情爆發前，擔任全職加護病房護士的時薪約45元，而且排班彈性。但過去16個月，因疫情緣故，她成為合約制的「巡迴護士」(travel nurse)往返邁阿密、紐約市和德州等疫情重災區。

現在在德州麥卡倫市(McAllen)的加護病房，她的時薪高達120元。她計畫以簽約的方式工作，時間越長越好。護士可能沒有其他機會，領到如此高額的薪資。她說：「回去全職的工作不是我考慮的選項，絕對不可能」。

除薪資外，她的選擇也反映醫院的現實；人力永遠不足，全職護士的工作條件永遠沒有改善的可能。

疫情期間醫院人力需求暴增，又獲得政府的聯邦緊急資金，因此讓巡迴護士的薪資水漲船高。根據醫療人員招募公司薇薇安醫療(Vivian Health)，巡迴護士在2019年12月周薪約1600元，但一年後翻倍來到3500元。最近一波Delta變種病毒侵襲疫苗接種率較低的州，8月初的護士周薪也有約2597元。

因疫情開出的超高薪資，加劇全美全職醫護人員短缺的窘境，醫院高層預估，這樣的狀況將持續至疫情之後。休士頓的哈里斯醫療集團(Harris Health System)，護士缺額從疫情前的8%上升至22%，因此在9月中旬為所有緊急醫療部門和加護病房護士加薪至每小時140元，直到人力穩定。

根據國家衛生研究院(NIH)估算，2020年時，全美短缺的護士人力已達100萬人；美國執業護士聯盟(AANP)主席艾普洛.卡普(April Kapu)就指出，來自疫情的壓力和巡迴護士的高薪，可能衝擊所有護士的薪資條件。

疫情 工作 變種病毒

上一則

美新冠住院數破10萬人 第3劑補強針暫緩開放醫療人員

下一則

「懲罰」不打疫苗的同事 逾半員工挺雇主

延伸閱讀

南加內陸護士染疫死亡 沒來得及看生下的第五娃

南加內陸護士染疫死亡 沒來得及看生下的第五娃

害怕變種病毒 8月北加疫苗接種率大幅增加

害怕變種病毒 8月北加疫苗接種率大幅增加
南非可能發現新的新冠變種病毒 恐降低疫苗效力

南非可能發現新的新冠變種病毒 恐降低疫苗效力
Delta變種病毒威脅 數百萬人打消求職意願

Delta變種病毒威脅 數百萬人打消求職意願

熱門新聞

加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

2021-08-27 20:37
58歲美甲師麗莎·史特德曼因新冠肺炎重症住院一個多星期，返家後，卻發現當初同樣染疫但只是輕症的丈夫羅納德，已死在家中。（圖截自WTVG 13abc推特）

她染疫出院回家 丈夫新冠陳屍臥房「如走進恐怖電影」

2021-08-28 19:34
潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單，出現這種狀況，我們毫無準備」。(圖截取自GoFundMe)

反口罩抗議活動30歲主辦人 染疫住院病危插管中

2021-08-27 09:16
示意圖。圖：pixabay

內有腳掌的鞋子不時沖上西北沿岸引發揣測 醫師釋疑

2021-08-23 09:38
民眾接種輝瑞疫苗。(美聯社)

到底幾個月後可打疫苗補強針？ 拜登考慮縮為5個月

2021-08-28 16:31
歐盟30日建議暫停來自美國的非必要旅行，以避免疫情進一步擴散。圖為巴黎鐵塔的瞭望台。(美聯社)

美國旅客「非必要旅行」 歐盟建議暫停入境

2021-08-30 13:35

超人氣

更多 >
在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因

在飛機上換座位超危險？資深機長曝「致命」原因
李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑

李連杰被點名下一個開鍘？導演喊話：趕快跑
她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？

她用「男友下體」穿耳洞發炎急求助 網歪樓：吳籤嗎？
中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝

中國夫妻偷渡來美 妻壓力過大病逝
痛失愛子 陸戰隊大兵之母怒罵拜登「失智垃圾」

痛失愛子 陸戰隊大兵之母怒罵拜登「失智垃圾」