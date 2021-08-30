佛奇：美國年底前恐增10萬人病故 打疫苗就能預防

佛奇。（美聯社）

白宮首席防疫專家佛奇 （Anthony Fauci）今天表示，美國 12月底前恐增加多達10萬名COVID-19感染病故者，這是「可預測但是可以預防的」。美國有數十州近來通報病歿人數激增。

「衛報」（The Guardian）報導，根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University），有些州抵制公衛防疫措施的同時，有14州一週內感染COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Delta變異株死亡的人數增加超過50%，逾28州增加至少10%。

華盛頓大學（University of Washington）也示警，9月中以前將攀至每天新增1400人病故的高峰，將有數以萬計民眾染疫病歿。

約翰霍普金斯大學統計，截至今日，美國死於COVID-19的人數累計近63.7萬人。

佛奇今天在美國有線電視新聞網（CNN）談話性節目「美國國情」（State of the Union）上說：「現在發生的事完全可以預測、且完全可以預防的。」

他說：「我們明明有可以扭轉局面的足夠疫苗 數量，（染疫病故）數據如此驚人的原因在於，國內有大約8000萬人符合接種條件卻不去打疫苗。」

「只要讓這些民眾接種疫苗，我們就可以迅速有效率地扭轉局勢。非常重要的是，這場危機中的人們得擱置意識形態與政治歧異，趕緊去打疫苗。」

路透社報導，佛奇也在節目上說，他支持到校上課的學童必須強制打COVID-19疫苗，他說：「我們已經這樣做了幾十年，像是小兒麻痺症、麻疹、腮腺炎、德國麻疹、肝炎等，都得接種疫苗。」

目前美國猶豫施打疫苗的人數正在下降，全美每天平均約施打90萬劑疫苗，一個月內成長80%。美國食品暨藥物管理局（FDA）本週正式批准輝瑞疫苗供16歲以上人口接種，拜登盛讚是抗疫的「關鍵里程碑」。

佛奇也在國家廣播公司（NBC）節目「會晤新聞界」（Meet the Press）中表示，當局將堅持計畫，自9月20日當週起，為完整接種8個月後的民眾提供追加劑。

不過專家表示，疫苗覆蓋率一定要進一步拉抬，民眾仍得繼續保持社交距離和配戴口罩。華盛頓大學健康計量科學教授莫克達（Ali Mokdad）說：「只要戴口罩就能挽救5萬人性命。」

全美各地醫院正疲於應付大幅增加的住院人數，其中絕大多數都沒有打疫苗。

阿拉巴馬州衛生官員哈里斯（Scott Harris）27日表示：「已經有太多的人病故了，沒有足夠空間來放置這些遺體。」「我們真的處於危機狀態，我不知道我們還能撐多久。」