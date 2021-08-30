Delta變種病毒威脅 數百萬人打消求職意願

美國經濟持續復甦，但造成企業缺工的原因仍引發各方爭論；現在Delta變種病毒席捲全美，更可能打擊勞工求職的意願。

有人將缺工問題歸咎於金額太過慷慨的失業救濟金，以及缺乏托育和提早退休。不過在8月2日至16日間，有多達320萬名勞工告知人口普查局因害怕染疫而不就業 ，比7月中下旬的民調比例大增30%。

經濟學者指出，Delta變種引發新一波疫情 ，就對就業市場的成長造成威脅；美國商業銀行分析師也預測，8月新增聘雇人數將從7月94萬3000人，銳減至60萬人。

美商銀指出：「隨著確診案例增加，就業市場將與其他經濟數據一起走弱。」

勞工部 預計9月3日發布最新就業報告，目前各州確診案例，與擔心疫情不願回到職場的勞工成正比。在佛羅里達州，死亡案例寫下新高，失業的勞工也增加三倍；人口普查資料更指出，伊利諾州因疫情離開職場的勞工，從7月的1萬9000人，到8月初爆增至14萬4000人。

另一方面，在全國疫苗接種率最高的佛蒙特州，表示因擔憂疫情而不工作的民眾，就屈指可數。

根據經濟創新集團(EIG)，也有其他指標凸顯Delta變種病毒對經濟的衝擊；目前小企業主就對經濟復甦感到悲觀。EIG研究員歐戴爾(Kennedy O'Dell)指出：「經濟自2月至5月的大幅復甦，以及夏季的穩定後，復甦可能在8月大轉彎看壞。」

EIG也指出，預估就業市場將至少耗時六個月恢復正常的小企業，也從7月中旬的32%，上升至8月的39%。平均10家企業，就有一家認為營運永遠不會恢復正常水準，比例為2020年6月以來最高。

同時，消費者支出在7月放款僅增加0.3%，為部分民眾在新冠肺炎疫情再度升溫之際，開始減少消費，其中也包括不少搭機乘客也取消機位。