接種疫苗不夠 專家：郵輪滿足各種染疫條件

搭乘郵輪的染病風險遠大於駕車和搭機等其他旅行方式。圖為皇家加勒比郵輪公司名人愛極號郵，停泊在佛羅里達州勞德岱堡的大沼澤地港。(美聯社)

上個月一艘載著4336名旅客前往貝里斯的嘉年華郵輪 ，疫苗 接種率高達96%，卻爆出27人群聚感染。搭乘郵輪跟業者說的一樣安全嗎？專家表示，郵輪其實已滿足爆發感染的各種條件。

上個月自德州蓋文斯頓(Galveston) 出發的郵輪雖然要求遊客接種疫苗，但不必出示檢測 陰性證明，最後導致一名77歲的女性死亡，為6月開放郵輪以來第一起死亡案例。

嘉年華公司近幾周要求登船乘客出示檢測陰性證明，並發表聲明指出，該名死亡的女性並非在船上染疫。儘管如此，醫學專家認為說服力不足。

德州大學醫療系統傳染病主任奧斯特洛斯基(Luis Ostrosky)表示，就算在沒有新冠肺炎疫情的日常，郵輪環境要防範傳染病也頗有難度。

搭乘郵輪的過程中有更多機會長時間暴露在病毒中，因此染病風險遠大於駕車和搭機等其他旅行方式；若病毒感染在海上爆發，乘客受困於海上，控制疫情更加不易。

專家表示，要求旅客接種疫苗立意良好，但遠遠不夠，尤其是Delta變種病毒的傳染力超強，已能突破疫苗保護；奧斯特洛斯基說：「疫苗已不再保證不會染病和傳染。」現在除疫苗外，還必須搭配戴口罩和保持社交距離才有防疫效果。

奧斯特洛斯基更指出，若沒先隔離兩周，登船前才做檢測其實一點幫助也沒有；他認為理想狀況是隔離後，登船前24至48小時前先檢測，登船後再進行一次檢測，但礙於現實考量難以執行。

若真想搭郵輪，專家建議選擇要求接種證明，人數限制較高的行程，並且慎選低風險的活動，如在戶外用餐。乘客必須了解，一旦上船，就身處風險中。