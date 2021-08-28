德州反口罩活動籌辦人 染疫病危 留下待產妻、3幼女

反口罩抗議活動的主辦人華勒斯（右）染疫病危，其妻（左）在募款網站上寫道，丈夫現正插管中；兩人育有三名幼年女兒，第四個女兒也將在9月底誕生。(圖截取自GoFundMe)

30歲德州 男子華勒斯(Caleb Wallace)為抗議戴口罩 規定等防疫措施，曾籌辦多場以「自由集會」(Freedom Rally)為名的抗議活動；不過，華勒斯上個月感染新冠病毒後病情急轉直下，曾自行服用動物用藥「伊維菌素」(ivermectin)，被送醫後住院已將近一個月，目前插管治療中，醫院已詢問家屬是否考慮放棄治療。

華勒斯與妻子育有三名幼年女兒，有孕在身的妻子預產期為9月底。

華勒斯的妻子潔西卡‧華勒斯(Jessica Wallace)25日在臉書發表聲明寫道，丈夫狀況並不好，看起來非常不樂觀，肺部因纖維化變得僵硬，「醫護人員打電話來說，對於如何治療已經束手無策，詢問是否考慮同意放棄治療，是否停止治療將由家屬決定」。

她在聲明中寫道：「我不能接受。無法想像沒有他的日子，應該怎麼辦。」

德州「聖安琪羅標準時報」(San Angelo Standard-Times)報導，從今年8月8日住進加護病房(ICU)以來，華勒斯一直在聖安琪羅的夏儂醫學中心(Shannon Medical Center)住院接受治療，靠著呼吸器維生，處於重度昏迷中。華勒斯除了高燒、發炎之外，還有胸腔出血。

潔西卡‧華勒斯在GoFundMe網站募款專頁上寫道，丈夫現正插管中，「面臨各種醫藥費帳單 ，出現這種狀況，我們毫無準備」。

她寫道，房貸、水電費以及三個女兒日常生活必需品，也都需要外界幫忙。她表示，肚子裡的女兒預產期為9月27日。

潔西卡‧華勒斯網路募款目標為2萬元，截至27日已有224名網友捐款，募得總額為1萬8400元。

今年7月，華勒斯籌辦的「自由集會」示威活動，主旨為「抗議政府控制我們的生活」。華勒斯是「聖安琪羅自由 捍衛者」(The San Angelo Freedom Defenders)組織創辦人，去年曾舉辦活動主旨為「終止疫情暴政統治」的群眾抗議。

報導指出，華勒斯最早察覺身體不適是在今年7月26日，但當時不願接受病毒檢測，也不願看醫生，只靠補充維生素C、鋅休養身體，吃阿斯匹靈(aspirin)減輕疼痛，還服用動物用藥「伊維菌素」，拖到7月30日終於被家人送醫。

潔西卡‧華勒斯受訪時說，自己的政治立場不像丈夫「那般保守派」，平常會戴口罩，華勒斯看到她戴口罩則會對她說「口罩是沒辦法保護妳的」。