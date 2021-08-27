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加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

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加州老師「拿掉口罩」朗讀 全班一半學生確診

編譯林梅婕／綜合27日電 
加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)
加州一名小學教師在教室中取下口罩，結果使學生和家長感染新冠病毒。圖為加州州長紐森巡視小學。(美聯社)

加州公共衛生官員27日揭露，一名未接種新冠肺炎疫苗的小學老師在課堂中進行朗讀且未戴口罩，導致班上超過一半的學生都感染新冠病毒，甚至進而傳染給其他學生、家人和社區住戶；聯邦疾病防治中心(CDC)主任羅謝爾‧瓦倫斯基(Rochelle Walensky)以此案例呼籲，還有許多年幼兒童無法接種疫苗，不應忽略成人接種疫苗的重要性。

加州馬連郡(Marin County)公衛局指出，該名老師雖然有出現新冠肺炎的感染症狀，但他誤以為是過敏發作，於是在課堂中朗讀時將口罩拿下；最終造成班上22名學生當中12人感染，而且最前排10個學生中就有8人確診。

當局調查報告指出，儘管校方嚴格要求學生和老師在室內都必須戴口罩並保持社交安全距離，但老師仍在特定朗讀情況下未戴口罩；報告中強調「所有教室都有裝設高效能空氣過濾器，而且門窗也都是打開的」，卻還是不足以預防感染。

最終包含師生共有27人感染，所幸沒有人出現重症，目前所有人都已康復；調查人員表示當下他們無法替所有人進行病毒篩檢，但這些感染案例中也包含具有高傳染性的Delta變種病毒株。

CDC將此作為借鏡，瓦倫斯基27日的白宮簡報會議上表示：「這名未接種疫苗、出現病症且未戴口罩的老師不只將病毒傳染給教室內的學生，還有他們在校外的家人、其他學生和教職員。我們擁有保護孩子們的工具，我們都知道該怎麼做。」

目前CDC的校園防疫指南中，將接種新冠疫苗列為第一要務，並稱「鼓勵疫苗接種將有助於校園盡快恢復實體授課，以及課外或體育活動。」

當局目前尚未批准12歲以下兒童接種新冠疫苗，故CDC建議身旁的成人接種疫苗才能讓孩子得到保護；不過馬連郡公衛局副局長桑托拉(Lisa Santora)表示，仍有許多老師未接種疫苗：「我們在前線看到的不是孩子們將病毒傳染給老師，情況反而顛倒。」

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