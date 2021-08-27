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抗議戴口罩 推打學生 佛州父親遭虐童罪起訴

記者顏伶如／綜合報導
50歲男子鮑曼為了抗議學區戴口罩規定，25日動手推打一名戴著口罩的女學生，被以虐待兒童重罪起訴。(圖／布洛華德郡警長辦公室)
50歲男子鮑曼為了抗議學區戴口罩規定，25日動手推打一名戴著口罩的女學生，被以虐待兒童重罪起訴。(圖／布洛華德郡警長辦公室)

住在佛羅里達州勞德岱堡(Fort Lauderdale)的50歲男子鮑曼(Dan Bauman)為了抗議學區口罩規定，連續數日現身女兒就讀高中的校門口，拿著手機拍攝女兒及其他學生，25日還動手推打一名戴著口罩的女學生。鮑曼被警方逮捕後，檢方以虐待兒童重罪起訴。

哥倫比亞廣播公司(CBS)報導，鮑曼與女兒伊莎貝兒‧鮑曼(Isabel Bauman)對於布羅瓦郡(Broward County)學區要求學生到校須戴口罩的規定，曾多次發動抗議。鮑曼連續數日拿著手機，在校門口拍攝未戴口罩的伊莎貝兒走進校門，也拍攝其他學生。

布羅瓦郡警長辦公室逮捕紀錄顯示，鮑曼25日再度拿手機在勞德岱堡高中門口拍攝女兒沒戴口罩上學時，另一名戴著口罩的女學生對他說：「我已經忍耐四天了。」這名女學生伸手企圖搶奪鮑曼的手機。

警方紀錄指出，鮑曼把這名女學生推到圍牆，抓住她的手之後，以員警逮捕嫌犯的動作，將她的手臂扭到背後，旋即被學校警衛拉開。警衛配戴的隨身錄影機拍下鮑曼與女學生爆發衝突的始末。

鮑曼被捕拘押後，檢方以虐待兒童重罪罪名起訴。

就讀十年級的伊莎貝兒‧鮑曼接受訪問時說：「我想跟其他同學一樣上學，但我沒辦法戴口罩，因為不能呼吸，卻別無選擇。」由於她拒絕配合戴口罩規定，學校恢復面對面授課五天以來，她每天都被校方禁止入校。

勞德岱堡高中代理校長庫朗(Sean Curran)表示，學校多次與鮑曼家庭溝通，並說明若有特殊狀況，可獲得特准，得以不必戴口罩到校上課。

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