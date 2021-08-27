以為已有抗體…健身教練沒打疫苗 2度染疫險喪命

健身教練菲利普斯以為染過疫就有抗體無需打疫苗，結果二度染疫，險些喪命。(圖取自菲利普斯推特)

職業美式足球NFL丹佛野馬隊(Denver Broncos)前健身 教練菲利普斯(Bill Phillips)去年1月曾感染新冠病毒，後來檢測 顯示已有抗體；菲利普斯以為有抗體後就不必接種疫苗 ，但今年6月他二度染疫，病情迅速惡化，陷入昏迷且靠呼吸器維生。

「丹佛郵報」報導，56歲的菲利普斯插管治療47天後，終於在兩周前從昏迷中清醒；臨近鬼門關保住一命的他暴瘦了70磅，他在受訪時分享自身經驗表示，所有人都應該打疫苗。

他說，他體內雖然有抗體，二度染疫卻差點喪命，「如果這種狀況會發生在我身上，就可能發生在其他人身上」。他指出：「這並不是政治問題，是公共健康問題。」

菲利普斯25日出院時身形消瘦，與之前「肌肉男」的體格判若兩人；他說：「我犯了錯誤，這個錯誤險些害我沒命。」

他說，第一次感染新冠病毒是2020年1月，由於檢測發現體內已有抗體，他覺得不必打疫苗；但今年6月又覺得身體不舒服，原本以為是鼻腔發炎，後來轉為嚴重咳嗽，必須前往急診。

他的妻子瑪麗亞‧菲利普斯(Maria Phillips)說：「早知道這兩個月來會遭遇這麼多痛苦與折磨，他肯定會去打疫苗的。」

菲利普斯呼籲未打疫苗的民眾：「去打疫苗，好好過日子，不要冒險。」