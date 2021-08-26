我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

趙薇「辱華七宗罪」被翻出 作品遭下架、除名

華大：美12月前恐增10萬染疫死「戴口罩能救5萬性命」

記者顏伶如／綜合報導
華盛頓大學疫情估測公式推算，從現在到12月初之間，還將增加9萬8000個染疫病歿案例，使得全美染疫病歿累計案例將逼近73萬例。圖為奧克拉荷馬州加護病房裡，醫生正在照護病人。(路透)
華盛頓大學疫情估測公式推算，從現在到12月初之間，還將增加9萬8000個染疫病歿案例，使得全美染疫病歿累計案例將逼近73萬例。圖為奧克拉荷馬州加護病房裡，醫生正在照護病人。(路透)

根據全美最受矚目的新冠肺炎疫情預報估測，從現在到今年12月1日之間，美國可能增加將近10萬起染疫病歿案例；但衛生專家也說，如果幾乎所有民眾出入公共場合都能戴口罩，預測報告當中的死亡案例數字就能減半。

新冠肺炎疫情追蹤統計顯示，目前美國平均每天有1100多個染疫病歿案例，如同今年3月中旬的狀況；華盛頓大學(University of Washington)疫情估測公式推算，從現在到12月初之間，還將增加9萬8000個染疫病歿案例，使得全美染疫病歿累計案例將逼近73萬例。

根據疫情推估，從現在到9月中旬之前，美國平均每日染疫病歿案例將持續增加到將近1400例，然後則會慢慢降低；不過估算模式也顯示，如果美國民眾改變行為方式，許多病歿案例都是可以避免的。

華盛頓大學健康計量評估研究中心(Institute for Health Metrics and Evaluation)健康計量學教授莫卡達(Ali Mokdad)說：「只要透過戴口罩的簡單動作，我們就能拯救5萬人性命。」

德州大學(University of Texas)「新冠病毒建模聯盟」(COVID-19 Modeling Consortium)主任蘿倫‧邁爾斯(Lauren Meyers)說，民眾的行為將決定美國目前出現的這波疫情何時以及如何消退，「我們沒辦法阻擋Delta變種病毒散布，但是我們的行為卻能在一夕之間改變。」

邁爾斯指出，「改變行為」代表對於各種防疫措施必須擴大規定，例如要求戴口罩、保持社交距離、身體不適時留在家裡，以及接種新冠疫苗，「這些都是我們可以控制的。」

隨著感染力增強的變種病毒迅速傳播，美國今夏爆發第四波新冠肺炎疫情，確診案例、染疫住院案例以及病歿案例同時飆升；染疫患者讓各地醫院人滿為患，醫護人員疲累不堪，過去幾個月好不容易的抗疫成果，頓時化為烏有。

跡象顯示，美國民眾的行為正在慢慢轉變中。過去幾周Delta變種病毒導致疫情升溫，原本需求量低迷的新冠疫苗開始變得熱門，每日施打新冠疫苗的數量在過去一個月當中增加80%，來到平均每天接種90萬人。

白宮防疫協調官齊安茲(Jeff Zients)24日便說，阿拉巴馬州、阿肯色州、路易斯安納州及密西西比州等地，過去一個月當中接種第一劑疫苗的人數，比先前兩個月之間的合計人數都還要多。

美國 疫情 疫苗

上一則

最高法院擋下禁止逼遷令 允房東驅逐不付租金房客

延伸閱讀

喬州0-17歲族群 單日確診2000 開學已逾1.3萬學童染疫

喬州0-17歲族群 單日確診2000 開學已逾1.3萬學童染疫
南加河濱縣官員：當地未打疫苗者染疫是打的人的37倍

南加河濱縣官員：當地未打疫苗者染疫是打的人的37倍
大馬單日確診死亡雙創新高 新加坡再增百人染疫

大馬單日確診死亡雙創新高 新加坡再增百人染疫
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

熱門新聞

示意圖。圖：pixabay

內有腳掌的鞋子不時沖上西北沿岸引發揣測 醫師釋疑

2021-08-23 09:38
拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今天公布的民調顯示，只有不到40%的美國選民認為拜登正在履行總統職責。美聯社

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

2021-08-21 11:48
阿富汗民眾聚焦在喀布爾軍用機場外，希望能擠入機場，搭乘美國軍機，離開阿富汗。（Getty Images）

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

2021-08-19 22:10
圖為德國蘭斯坦空軍基地，一輛救護車停在運輸機旁。(美聯社)

阿富汗孕婦「美軍運輸機上產嬰」 指揮官1動作救命

2021-08-22 20:51
由於葉菜類食材選擇少，有不少民眾改買根莖類食材。(記者顏嘉瑩/攝影)

亨利過境 紐約市1小時降雨量破史上紀錄 華人住宅淹水

2021-08-22 21:39
健身教練菲利普斯(Bill Phillips)以為染過疫就有抗體無需打疫苗，結果二度染疫，險些喪命。(圖取自菲利普斯推特)

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

2021-08-26 08:57

超人氣

更多 >
中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡

中國漂亮直播主「突然慘叫」消失螢幕…警：被車輾壓亡
喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇

喀布爾連兩爆 增至90死 拜登：不會被恐怖主義者恫嚇
阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

阿富汗將領投書紐時：不是不願為自己而戰 是夥伴不打了

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死

喀布爾機場爆自殺炸彈 至少13死
以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命

以為曾染疫可不打疫苗 科州健身教練二度染疫險喪命