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第1例 馬州公校女教師 拒戴口罩遭停職

記者羅曉媛╱馬州報導
蒙郡公校系統的一名特教老師拒絕戴口罩被停職。(記者羅曉媛╱攝影)
蒙郡公校系統的一名特教老師拒絕戴口罩被停職。(記者羅曉媛╱攝影)

馬州最大的公校系統蒙郡公校(MCPS)即將開學返校上課之際，一名特殊教育教師因拒絕戴口罩而遭到停職，這名教師稱不戴口罩是遵照醫囑，且與其宗教信仰一致，而自己所以表明立場，是為了反對強迫性戴口罩；MCPS發言人說，此事也是旗下2萬4000多名教職員中的首例，「相信絕大多數教職員都理解為什麼需要執行強制口罩令。」

安琪拉‧哈德斯(Angela Harders)是Paint Branch高中的一名特殊教育老師，在蒙郡公校系統任職教師12年，根據該高中校長米爾沙(Afie Mirshah)發布的停職信，學校是因哈德斯「不當且不專業行為」，而對其處以帶薪停職，之後也將對整個事件展開調查。

信中說，哈德斯在本周一進入學校室內場所時，被告知必須戴口罩，但遭拒絕，她因此被要求離開學校場地；本周三她再度未戴口罩出現在學校主大廳，身邊還有許多教職員，校長米爾沙當場提醒要戴口罩後，她再度拒絕遵守。

哈德斯遭停職後，隨即在臉書發布自己被請出教學樓的視頻畫面，她說，「我剛被停職了，現在正走出教學樓，後面還跟著幾名保安。」她還在臉書分享稱，「信仰勝過恐懼」(faith over fear)、堅持「自由人(free human beings)的權利」等，許多網民留言對她表達支持，並稱其舉動勇敢、英雄。

MCPS發言人歐尼加(Gboyinde Onijala)證實此事，不過因保護隱私，無法提供人名和事件詳情；她表示，如果教職人員通過合法程序，說明他們有殘障或疾病導致不能戴口罩，公校系統會評估並提出合理處理方案，如果公校系統允許某人不戴口罩就進入學校室內，前提一定是該名人員對其他人的健康和安全沒有威脅。

哈德斯說自己已感染過新冠病毒，因此不認同戴口罩對她適用，此外，她也反對採取強制要求戴口罩，「每個人都應該有權利自由選擇。」

聯邦疾病防治中心(CDC)上月發布更新指南，強烈建議無論是否接種，所有人在教學樓場所都要戴口罩，以應對來勢洶洶的Delta變種病毒，大華府各公校系統也按此建議實行口罩令。

口罩 公校 教育

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