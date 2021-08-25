賓州女稱染疫吐口水大鬧超市 被控「炸彈威脅」同等罪

賓州37歲女子瑪格麗特·安·希爾寇去年3月大鬧一家超市，威脅超市內所有人自己患有新冠肺炎，並對所有食物吐口水和咳嗽；她日前被判處一年有期徒刑。（圖：警方提供）

賓州 女子瑪格麗特·安·希爾寇(Margaret Ann Cirko)去年3月大鬧一家超市，稱她患有新冠肺炎威脅超市內所有人，並對所有食物吐口水和咳嗽；事後希爾寇被指控犯下與炸彈威脅同等級的罪名，她在今年6月認罪後，法庭於24日判處希爾寇一年刑期。

37歲的希爾寇去年3月25日在漢諾威鎮(Hanover Township)一家連鎖超市Gerrity's Supermarket大肆張揚「我有病毒，你們所有人都會生病。」接著，她開始朝烘焙區的商品咳嗽和吐口水，還延續到其他商品走道；在員工上前阻止並要求她離開時，希爾寇還試圖偷走一打啤酒。

Gerrity's Supermarket業主法蘇拉(Joe Fasula)在臉書 上形容希爾寇的行為是「扭曲的惡作劇」，表示他們得因此丟掉總價值多達3萬5000元的商品，還必須將店內徹底清潔消毒。

希爾寇後來接受新冠病毒篩檢，結果呈陰性；她的律師表示，希爾寇在事發當時喝醉了；在法院公布量刑結果當天，希爾寇也致上歉意：「我真希望我能收回我所做的一切。」

賓州路澤恩郡(Luzerne County)法官指希爾寇的行為「相當離譜」，原本預計判處一至兩年刑期，加上八年緩刑和3萬元賠償金。

CHARGED - Margaret Cirko of Hanover Twp is facing several charges, including 4 felonies, after allegedly coughing and spitting on produce throughout Gerrity's causing the grocery store to throw out $35k+ of inventory. She was arraigned inside a police vehicle by DJ Halesey @WNEP pic.twitter.com/o7dwdrU4Am — Chelsea Strub (@chelseastrub) March 26, 2020

據賓州媒體「時代領袖」(Times Leader)上個月的報導，希爾寇的律師科梅塔(Thomas S. Cometa)希望能撤銷「炸彈威脅」這項罪名，辯稱此舉不包含人體體液的攻擊，而且並未使用任何實體設備，但法官不採納；該媒體稱，這是法庭首次將體液視為與炸彈同等的威脅，將作為日後類似案件的判決依據。

然而，檢察官 在最後仍依照希爾寇的認罪協議，撤銷恐怖威脅、偷竊未遂及刑事毀壞的罪名；希爾寇原先被控以恐怖威脅重罪、「生物物質」威脅重罪及刑事毀壞等罪名。