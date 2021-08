賓州女稱染疫吐口水大鬧超市 被控「炸彈威脅」同等罪

賓州 女子瑪格麗特·安·希爾寇(Margaret Ann Cirko)去年3月大鬧一家超市,稱她患有新冠肺炎威脅超市內所有人,並對所有食物吐口水和咳嗽;事後希爾寇被指控犯下與炸彈威脅同等級的罪名,她在今年6月認罪後,法庭於24日判處希爾寇一年刑期。

37歲的希爾寇去年3月25日在漢諾威鎮(Hanover Township)一家連鎖超市Gerrity's Supermarket大肆張揚「我有病毒,你們所有人都會生病。」接著,她開始朝烘焙區的商品咳嗽和吐口水,還延續到其他商品走道;在員工上前阻止並要求她離開時,希爾寇還試圖偷走一打啤酒。

Gerrity's Supermarket業主法蘇拉(Joe Fasula)在臉書 上形容希爾寇的行為是「扭曲的惡作劇」,表示他們得因此丟掉總價值多達3萬5000元的商品,還必須將店內徹底清潔消毒。

希爾寇後來接受新冠病毒篩檢,結果呈陰性;她的律師表示,希爾寇在事發當時喝醉了;在法院公布量刑結果當天,希爾寇也致上歉意:「我真希望我能收回我所做的一切。」

賓州路澤恩郡(Luzerne County)法官指希爾寇的行為「相當離譜」,原本預計判處一至兩年刑期,加上八年緩刑和3萬元賠償金。

CHARGED - Margaret Cirko of Hanover Twp is facing several charges, including 4 felonies, after allegedly coughing and spitting on produce throughout Gerrity's causing the grocery store to throw out $35k+ of inventory. She was arraigned inside a police vehicle by DJ Halesey @WNEP pic.twitter.com/o7dwdrU4Am