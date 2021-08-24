部分家長盼孩子接種 FDA：12歲以下勿打輝瑞疫苗

各州陸續開學，Delta變種病毒讓疫情再起，各州學區對上課方式產生不同方式，造成困擾。圖為喬治亞州馬里耶達市學區委員19日開會，反對強制學生戴口罩的家長與支持學生戴口罩的家長，相互示威較勁。(美聯社)

美國食品暨藥物管理局(FDA )全面批准輝瑞(Pfizer)新冠疫苗 後，部分家長有意讓12歲以下子女在開學前已能接種，但FDA警告此年齡層的數據不足，呼籲12歲以下幼童不要注射；另一方面，社群媒體難以剷除新冠病毒錯誤資訊，使用者設法觸及對疫苗抱持懷疑態度者，並以溫和漸進的方式說服反疫苗者接種疫苗。

由於莫德納(Moderna)及嬌生(Johnson & Johnson)疫苗目前都僅供18歲以上成人接種，部分家長希望FDA核讓12歲以下的子女接種輝瑞疫苗；但聯邦疾病防治中心(CDC)、FDA和美國兒科學會(AAP)都基於安全數據不足等考量，反對讓12歲以下的幼童接種，希望心急的家長等待更多數據分析結果出爐。

各州陸續開學，Delta變種病毒讓疫情再起，各州學區對上課方式產生不同方式，造成困擾。圖為紐約市布魯克林區一所小學，23日全校行政人員都要強制接種與戴口罩，才能到校服務。(美聯社)

輝瑞疫苗23日獲得FDA完全授權讓16歲以上的人使用，12歲到15歲仍屬於緊急使用授權(EUA)的範疇，且未包含12歲以下者。

部分家長表示，已成功幫12歲以下子女預約到疫苗接種日期，但也有家長稱預約被拒絕。

FDA呼籲家長再等等，輝瑞疫苗使用於5歲到11歲對象的數據將在9月評估，之後會再討論是否擴大適用對象；AAP則呼籲醫師及家長暫緩讓12歲以下的幼童接種疫苗。

有人急著打疫苗，有人仍對疫苗抱持懷疑態度，32歲的布坎南(Anthony Buchanan)自詡為具科學觀點的獨立思考者，但過去數月來卻拿不定打疫苗的主意；他上網搜尋發現正反兩面意見，而他的臉書 頁面充斥疫苗陰謀論貼文和迷因。

布坎南日前看到一個臉書私人社群「談疫苗」(Vaccine Talk)，標榜以證據為基礎，討論支持與反對疫苗的兩面說法；他加入社群後，看著內部討論，發現許多疑問都獲得解答。

「兩派人馬都說實話，至少對他們而言是事實。」上月染疫的布坎南說：「但挺疫苗的一方比較有邏輯，且許多連結具研究基礎，反疫苗方則多為陰謀論。」

最後，他決定接種疫苗。

關於疫苗陰謀論的討論喧騰，臉書、推特(Twitter)和YouTube都有遏止疫情與疫苗相關錯誤資訊的條款，但臉書日前表示，今年1月到3月被分享最多次的文章是關於疫苗恐致死的討論。

為人母的「談疫苗」共同創辦人凱特‧比洛維茨(Kate Bilowitz)說：「感覺疫情失控且無所適從，彷彿我只是一個人拿著小水管要撲滅失控林火，但當人們與我們聯繫，就能做出一點改變。」

她說：「臉書透過刪除所有對話的方式，試圖撤除錯誤訊息。」

臉書仰賴軟體和1萬5000名人工審查員刪除新冠錯誤訊息，疫情爆發至上個月期間，已撤掉逾2000萬則貼文，但往往漏掉最新的迷因和陰謀論，有時也會連正確資訊一併刪除。