我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜習會破局？習近平擬視訊出席G20峰會

美日均確診破14萬 死亡數增269% 未打疫苗者是防疫漏洞

西德州油礦小鎮 確診率高達42% 校園緊急關閉

記者顏伶如／綜合報導
德州疫情依然嚴重。（美聯社）
德州疫情依然嚴重。（美聯社）

居民僅1200人的德州西部油礦小鎮伊拉安(Iraan)，新冠病毒確診率高達42%，如今鎮上幾乎所有人都認識確診患者。原本深受鎮上居民喜愛的足球季節已宣告延期，市議會大廳暫停對民眾開放。

另一方面，美聯社報導，俄勒岡州原為防疫模範生，因為民主黨籍州長凱特‧布朗(Kate Brown)頒布某些全國最嚴的防疫措施，但如今由於傳染力超強的變種病毒肆虐，染疫住院患者已快把醫院塞滿，其中絕大多數都是未打疫苗的民眾。

德州伊拉安綜合醫院(Iraan General Hospital)執行長瑞波特(Jason Rybolt)說，這個月短短兩周期間鎮上有119人檢測後，其中50人確診。

伊拉安雖是小鎮，卻彷彿是整個德州的縮影。德州確診案例不斷增加，染疫住院案例居高不下，共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)則持續抗拒戴口罩規定。

伊拉安-薛菲德(Iraan-Sheffield)獨立學區才剛開學五天，上周便緊急宣布學區校園暫時關閉，因為教職人員有四分之一染疫，學生共有16%染疫或曾曝露於病毒風險。

位於俄勒岡州首府的賽勒姆醫院(Salem Hospital)病床已額滿，上周全院30個床位當中，有19床是染疫患者，最年輕的染疫住院患者僅20歲。位於俄勒岡州西部，原為伐木小鎮的羅斯堡(Roseburg)醫院也出現類似狀況。

報導指出，一名俄勒岡州染疫患者上周在急診室等候加護病房床位時，由於病情迅速惡化而宣告不治。除了俄勒岡州之外，佛羅里達州、阿肯色州、路易斯安納州如今染疫住院人數也各自創下州內新高紀錄。

位於俄勒岡州班德(Bend)的聖查爾斯健康系統(St. Charles Health System)醫療長艾布薩隆(Jeff Absalon)說：「狀況真的非常嚴峻。」布朗命令之下，上周已有國民兵進駐聖查爾斯健康系統，協助醫護人員。

俄勒岡州 德州 學區

上一則

美日均確診破14萬 死亡數增269% 未打疫苗者是防疫漏洞

延伸閱讀

美日均確診破14萬 死亡數增269% 未打疫苗者是防疫漏洞

美日均確診破14萬 死亡數增269% 未打疫苗者是防疫漏洞
世界晚報／USC華裔新生報到第一天染疫 已接種兩針輝瑞

世界晚報／USC華裔新生報到第一天染疫 已接種兩針輝瑞
影／德州州長艾伯特確診 陽性4天後檢測轉陰

影／德州州長艾伯特確診 陽性4天後檢測轉陰
新冠患者年輕化…阿州36歲男不抽菸 未接種染疫歿

新冠患者年輕化…阿州36歲男不抽菸 未接種染疫歿

熱門新聞

美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
美國聯合航空。（美聯社）

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

2021-08-18 21:56
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

2021-08-18 15:14
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)新冠確診。(美聯社)

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

2021-08-17 17:19
拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今天公布的民調顯示，只有不到40%的美國選民認為拜登正在履行總統職責。美聯社

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

2021-08-21 11:48
阿富汗民眾聚焦在喀布爾軍用機場外，希望能擠入機場，搭乘美國軍機，離開阿富汗。（Getty Images）

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

2021-08-19 22:10

超人氣

更多 >
影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰

影／高中師視訊忘關鏡頭 會議中脫光躺床與女伴激戰
阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷

阿富汗喀布爾機場遇襲 美、德軍開火 1死3傷
徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了

徐懷鈺出道33年變這樣 網嚇呆：認不出來、差太多了
美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了

美第1款 輝瑞疫苗獲FDA完全批准 拜登：未接種者等待的時刻了
「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得

「漂亮寶貝」送女兒上大學 又驕傲又捨不得