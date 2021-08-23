缺工嚴重恐衝擊經濟 Delta更推遲復甦

維吉尼亞州里奇蒙一家企業張貼招人廣告。(美聯社)

全美缺工問題嚴重，職缺數衝上新高，迫使航空公司減少班次，主題樂園 也縮短營運時間；亞特蘭大聯邦儲備銀行預估，缺工的問題每個月將造成600億元損失。

缺工狀況遍布各行各業，在6月和7月，新增就業便超過180萬人。儘管如此，在新冠疫情 爆發前有工作 的民眾，仍有數以百萬計的人尚未投入職場。因此，當企業面對經濟復甦帶來的龐大需求，更加凸顯缺工造成的挑戰。

上個月一名工廠經理向美國供應管理協會(ISM)表示：「因為勞力短缺，我們只能滿足75%的訂單。」

經營宴會場所的安‧波寧塞娜(Anne Boninsegna)也說，由於服務生與調酒師人手不足，因此不得不婉拒部分結婚派對以及新娘單身派對。她說在疫情之前，有不少人希望應徵調酒師與服務生的工作，但現在許多求職者根本連面試都不來。她說：「我跟同事常在講說，那些人去哪了？」

疫情的確改變了許多人對工作的看法。前白宮經濟學者史蒂文森(Betsey Stevenson)說：「現在的流動率比平常還高，大家花上更多時間，找尋更好的位置。」因此，他對於缺工的狀況並不感到特別擔心。他認為勞工花費更多時間尋找更好的工作，屆時生活將更加開心，工作也將更有生產力。

富國銀行(Wells Fargo)經濟學者莎拉‧豪斯(Sarah House)以自身經驗舉例，她原本希望帶小孩到遊樂園玩。但缺工問題使遊樂園用一名員工操作兩項設施，導致大排長龍。因此她決定不去，沒把錢花在其他消費，使消費支出停滯。雖然缺工造成的搶人大戰讓員工賺得更多，但薪資的提升使雇主將成本轉嫁給消費者，造成通貨膨脹。

此外，專家預期隨著接種率上升，失業補助結束發放，勞工將在秋季重回職場。不過現在Delta變種病毒席捲全美，可能使復甦的時間表往後推。