我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

36小時撤1.1萬人 拜登演說：務必快速安全撤僑

驚險逃離阿富汗 撤僑機「俯衝降落、邊飛邊放熱燄彈」

缺工嚴重恐衝擊經濟 Delta更推遲復甦

編譯林育正╱綜合22日電
維吉尼亞州里奇蒙一家企業張貼招人廣告。(美聯社)
維吉尼亞州里奇蒙一家企業張貼招人廣告。(美聯社)

全美缺工問題嚴重，職缺數衝上新高，迫使航空公司減少班次，主題樂園也縮短營運時間；亞特蘭大聯邦儲備銀行預估，缺工的問題每個月將造成600億元損失。

缺工狀況遍布各行各業，在6月和7月，新增就業便超過180萬人。儘管如此，在新冠疫情爆發前有工作的民眾，仍有數以百萬計的人尚未投入職場。因此，當企業面對經濟復甦帶來的龐大需求，更加凸顯缺工造成的挑戰。

上個月一名工廠經理向美國供應管理協會(ISM)表示：「因為勞力短缺，我們只能滿足75%的訂單。」

經營宴會場所的安‧波寧塞娜(Anne Boninsegna)也說，由於服務生與調酒師人手不足，因此不得不婉拒部分結婚派對以及新娘單身派對。她說在疫情之前，有不少人希望應徵調酒師與服務生的工作，但現在許多求職者根本連面試都不來。她說：「我跟同事常在講說，那些人去哪了？」

疫情的確改變了許多人對工作的看法。前白宮經濟學者史蒂文森(Betsey Stevenson)說：「現在的流動率比平常還高，大家花上更多時間，找尋更好的位置。」因此，他對於缺工的狀況並不感到特別擔心。他認為勞工花費更多時間尋找更好的工作，屆時生活將更加開心，工作也將更有生產力。

富國銀行(Wells Fargo)經濟學者莎拉‧豪斯(Sarah House)以自身經驗舉例，她原本希望帶小孩到遊樂園玩。但缺工問題使遊樂園用一名員工操作兩項設施，導致大排長龍。因此她決定不去，沒把錢花在其他消費，使消費支出停滯。雖然缺工造成的搶人大戰讓員工賺得更多，但薪資的提升使雇主將成本轉嫁給消費者，造成通貨膨脹。

此外，專家預期隨著接種率上升，失業補助結束發放，勞工將在秋季重回職場。不過現在Delta變種病毒席捲全美，可能使復甦的時間表往後推。

工作 主題樂園 疫情

上一則

蒙大拿州首立法 禁企業強制員工接種疫苗

下一則

校車司機短缺 衝擊重返校園計畫 各州祭補救措施搶人

延伸閱讀

研究：第三針疫苗的感染保護是兩次接種後的四倍

研究：第三針疫苗的感染保護是兩次接種後的四倍
傑克森洞會議將登場 投資人備戰動盪一周

傑克森洞會議將登場 投資人備戰動盪一周
不打疫苗試試看 土耳其強制出示PCR陰性證明

不打疫苗試試看 土耳其強制出示PCR陰性證明
Delta病例激增+阿富汗撤軍夾擊 拜登支持率下挫

Delta病例激增+阿富汗撤軍夾擊 拜登支持率下挫

熱門新聞

美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
美國聯合航空。（美聯社）

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

2021-08-18 21:56
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

2021-08-18 15:14
共和黨籍德州州長艾伯特(Greg Abbott)新冠確診。(美聯社)

共和黨籍德州州長新冠確診 州辦：已完全接種仍染疫

2021-08-17 17:19
拉斯穆森報告（Rasmussen Reports）今天公布的民調顯示，只有不到40%的美國選民認為拜登正在履行總統職責。美聯社

阿富汗撤軍挨批 過半美國選民認為拜登不適任總統

2021-08-21 11:48
阿富汗民眾聚焦在喀布爾軍用機場外，希望能擠入機場，搭乘美國軍機，離開阿富汗。（Getty Images）

別指望美國？ 拜登：美信守每一個承諾 對台灣、香港、盟國皆然

2021-08-19 22:10

超人氣

更多 >
美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩

美專家：賀錦麗正走進一個馬蜂窩
比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀

比美全紅嬋 8歲川娃讓水花消失 省賽連奪2銀
「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸

「亨利」降為熱帶風暴 風暴中心繞過長島 在羅德島登陸
柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破

柴犬逃避散步跑上床「裝睡」 瞇眼偷看遭主人一秒識破
30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城

30年增2倍 紐時：亞裔「開枝散葉」 不再集中大城