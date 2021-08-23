新冠患者年輕化…阿州36歲男不抽菸 未接種染疫歿

阿拉巴馬州36歲的提摩爾(右)生前與妻子合照。(美聯社)

新冠肺炎的新一波疫情出現患者年輕化的趨勢，阿拉巴馬州 36歲男子提摩爾(Josh Tidmore)健康不抽菸，卻未接種疫苗 ，染疫後死亡，讓老婆和小孩傷心欲絕；他的死也讓老婆呼籲年輕成人切記忽視染疫的風險，考慮接種疫苗。

提摩爾與妻子克莉絲汀娜(Christina)認為30多歲年齡層為低風險族群，加上社群媒體 充斥反對疫苗的內容，使兩人決定觀望；不料提摩爾7月20日自工作返家時有些輕微咳嗽，8月11日搶救無效死亡；克莉絲汀娜難過表示：「他身體健康，完全不抽菸。」

Delta變種病毒侵襲全美，醫師表示，年輕成人與孩童的確診案例大幅增加。阿拉巴馬州衛生廳官員哈里斯(Scott Harris)表示：「毫無疑問，住院患者平均年齡正在下降。我們還不知道Delta病毒是不是讓特定年齡的病情更加嚴重，但可以確定的是傳染力更強。因為老年人大多已接種，相比之下年輕人風險更高，確診率比過去還高。」

過去四周，25歲至49歲的民眾占阿州染疫死亡案例14%；50至64歲則占29%。此外，雖然死亡案例不多，但染疫的孩童數也急遽增加。這個禮拜，阿州共有50名孩童染疫住院也創新高。

根據阿拉巴馬公衛廳，過去四個禮拜6%確診案例為五歲以下孩童，8%則在5歲至17歲。公衛廳兒科醫師凱倫.蘭德斯(Karen Landers)說：「周內很多小孩染疫和住院讓我非常擔心；小孩的確也會感染，並且傳播病毒。而且染疫後，6%孩童會有長期後遺症。」阿拉巴馬醫院協會也表示，這周85%的住院案例未接種疫苗。

克莉絲汀娜說道，當時網路上充斥著正反兩方意見，反倒讓夫婦倆不知道該相信誰，最終沒有接種疫苗。她說：「我現在內心充滿悔意，不斷回想如果當時如果做出不一樣的選擇，結果會不會不一樣。」