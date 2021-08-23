校車司機短缺 衝擊重返校園計畫 各州祭補救措施搶人

圖為猶他州一家校車服務公司刊登招募校車司機的廣告，提供時薪21.19元。(美聯社)

開學時間將近，全美各地現正面臨校車司機人力短缺的問題，為困難重重的新學期帶來新挑戰，各州紛紛祭出補救措施以招募足夠人手。

蒙大拿州一學區 提供4000元獎金邀請民眾參與校車駕駛測驗；德拉瓦州某學區補貼家長700元以解決交通問題；賓州匹茲堡市一學區延後開學時間，且幾百位學生必須要走路上學。

校車服務公司HopSkipDrive執行長喬安娜．麥克法蘭(Joanna McFarland)表示將近一半勞動力超過65歲，對新冠病毒的抵抗力較弱，該公司3月的一項調查發現約有八成地區校車司機人手不足。

麥克法蘭表示駕駛校車必須擁有商業駕駛執照，且需要好幾周才能取得，而擁有商業執照的人通常能找到報酬更高的工作 ，工作時間也較為集中，另外線上購物在疫情期間買氣大漲，商業駕駛的需求也隨之上升。

不過業者也點出校車駕駛的好處，校車司機晚上及周末假日皆不用上班，對於全職父母或已退休的人來說是不錯的選擇，戶外教學及運動賽事等還能為需要的人提供更多工作時數。

美國最大校車公司First Student公司則允許小孩已滿一歲的司機能夠帶著孩子一起工作，以節省托兒費用；First Student今年夏天在多州舉辦試駕活動，對校車駕駛有興趣的人可在活動中試駕，希望藉由這項活動招募更多校車司機，該公司目前在蒙大拿州海倫娜市的服務區域有50位校車司機，在9月開學前還需要21位司機，公司負責人表示這樣的情況前所未見。

因應Delta變種病毒再度實施的口罩 令也成為另一項阻礙，First Student即因為口罩令而人力流失，負責人表示：「我知道有很多司機不相信口罩令，也不想面對這個問題。」