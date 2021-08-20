阿拉斯加查獲3000多張「山寨」疫苗接種卡 又來自中國

美國海關與邊境保護局幹員在阿拉斯加州安克拉治查獲3000多張從中國寄來的偽造新冠肺炎疫苗接種卡。圖為接種卡示意圖。（Getty Images)

美國 官員今天說，美國海關與邊境 保護局幹員在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）查獲3000多張從中國寄來的偽造新冠肺炎（COVID-19）疫苗 接種卡。

綜合美聯社與路透報導，由於部分美國民眾基於個人或宗教因素不想接種疫苗，出於需求導致網路上興起販售山寨疫苗接種卡的行業。

美國海關與邊境保護局在聲明中說，這些疫苗接種卡「印刷品質低劣」，但乍看很像美國疾病管制暨預防中心（CDC）提供給接種者的新冠肺炎疫苗接種真卡。

海關與邊境保護局發言人魯伊斯（Jaime Ruiz）說，在安克拉治發現135到150個包裹，都是由中國的同一人寄出。這些包裹都裝有山寨接種卡，每包大約有20到25張。

美國海關與邊境保護上周在田納西州曼菲斯查獲類似的山寨接種卡，也是從中國寄來。

安克拉治港區主任羅賓遜（Lance Robinson）在聲明中說：「防止這些偽造的接種卡流入街頭，對維護美國民眾安全至關重要。」

助理港區主任費南德茲（Kymberly Fernandez）說，除了阿拉斯加州外，遭查獲的偽造接種卡將運至全美各地，有關當局已展開調查。