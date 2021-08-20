我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新書爆：中國施壓疫情溯源調查 世衛成員嚇到摔落椅

阿富汗嬰兒被拋過鐵絲網 美國防部：已和父親團聚

阿拉斯加查獲3000多張「山寨」疫苗接種卡 又來自中國

中央社／安克拉治19日綜合報導
美國海關與邊境保護局幹員在阿拉斯加州安克拉治查獲3000多張從中國寄來的偽造新冠肺炎疫苗接種卡。圖為接種卡示意圖。（Getty Images)
美國海關與邊境保護局幹員在阿拉斯加州安克拉治查獲3000多張從中國寄來的偽造新冠肺炎疫苗接種卡。圖為接種卡示意圖。（Getty Images)

美國官員今天說，美國海關與邊境保護局幹員在阿拉斯加州安克拉治（Anchorage）查獲3000多張從中國寄來的偽造新冠肺炎（COVID-19）疫苗接種卡。

綜合美聯社與路透報導，由於部分美國民眾基於個人或宗教因素不想接種疫苗，出於需求導致網路上興起販售山寨疫苗接種卡的行業。

美國海關與邊境保護局在聲明中說，這些疫苗接種卡「印刷品質低劣」，但乍看很像美國疾病管制暨預防中心（CDC）提供給接種者的新冠肺炎疫苗接種真卡。

海關與邊境保護局發言人魯伊斯（Jaime Ruiz）說，在安克拉治發現135到150個包裹，都是由中國的同一人寄出。這些包裹都裝有山寨接種卡，每包大約有20到25張。

美國海關與邊境保護上周在田納西州曼菲斯查獲類似的山寨接種卡，也是從中國寄來。

安克拉治港區主任羅賓遜（Lance Robinson）在聲明中說：「防止這些偽造的接種卡流入街頭，對維護美國民眾安全至關重要。」

助理港區主任費南德茲（Kymberly Fernandez）說，除了阿拉斯加州外，遭查獲的偽造接種卡將運至全美各地，有關當局已展開調查。

美國 疫苗 邊境

上一則

重疫區10‧3前不得驅趕房客 房東告上最高法院

下一則

紐時：輝瑞疫苗最快下周獲FDA正式批准

延伸閱讀

洛縣未接種疫苗中青年 住院率1個月暴增226%

洛縣未接種疫苗中青年 住院率1個月暴增226%
中國駐日官員推特傳圖諷美國 日網友提天安門

中國駐日官員推特傳圖諷美國 日網友提天安門
洛縣個別學區強制中小學適齡學生接種疫苗

洛縣個別學區強制中小學適齡學生接種疫苗
美國早期疫苗接種計畫 避免14萬人死亡

美國早期疫苗接種計畫 避免14萬人死亡

熱門新聞

一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 （截自FOX 5 San Diego）

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

2021-08-14 17:21
美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
美國聯合航空。（美聯社）

美國以牙還牙 將限制部分中國來美航班載客率

2021-08-18 21:56
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿。艾瑞納在抖音(TikToks)短片中嗆聲拒絕打疫苗的民眾。(圖／截取自艾瑞納TikToks)

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

2021-08-18 15:14
拉斯維加斯一名房東洛薩諾-桑切斯被控射殺三名房客，其中二人死亡，已被警方逮捕。(美聯社)

欠租不付 房東槍殺房客後大笑「他再也無法逃離了」

2021-08-13 23:40
反對戴口罩的Heather Tanner(右)試圖說服在布洛華德郡教授三歲兒童的老師Mary Tereilleger(左)，讓學生返校上課時不需戴口罩。美聯社

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

2021-08-13 10:02

超人氣

更多 >
熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態

熱帶風暴撲向東北部 紐約市和長島 周末進入警戒狀態
她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手

她穿法式內衣被男友怒罵像「情趣內衣」…網喊分手
華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」

華人突遇FBI造訪 律師說千萬「別這麼做」
大量留學生來美 上海→美國機票 飆至1張1.5萬美元

大量留學生來美 上海→美國機票 飆至1張1.5萬美元
科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫

科技大廠紛紛延後進辦公室 藍領員工前途茫茫