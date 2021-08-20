疫情影響 智庫分析：61%家庭 去年免繳聯邦所得稅

分析顯示，受新冠疫情影響，去年全美約 61%家庭不必繳納聯邦所得稅，未欠稅比例較前幾年增加。圖為聯邦所得稅表。(Getty Images)

非營利智庫城市布魯金斯稅收政策中心(Urban-Brookings Tax Policy Center ,TPC)公布的分析，受新冠疫情影響，去年全美約61%家庭不必繳聯邦所得稅，未欠稅比例較前幾年增加。

該智庫表示，2020年全美約1億700萬個家庭不必納稅(nonpayer)，高於2019年的7600萬個家庭，所占比重約 44%。

稅收政策中心資深研究員格萊克曼(Howard Gleckman)說，去年不必繳納所得稅的家庭數量之多確實令人驚訝，不過，這只是暫時的。

格萊克曼說，2020年有數百萬工人失業，聯邦政府2020年4月開始發放三輪激勵紓困 支票，可申報為可退還稅收抵免(refundable tax credits)；正因為是可退還的稅收抵免，2020、2021年可顯著減少納稅義務，而且這些款項讓一些家庭從必須納稅轉變成不必納稅。

格萊克曼還說，許多2020年未繳聯邦稅的家庭仍在繳納其他類稅款，包括工資稅(payroll taxes，用以支應殘障或退休等福利)和各類州稅；據稅收政策中心估計，去年僅約21%家庭既沒有繳聯邦稅、也沒繳工資稅。

該智庫估計，在國會未採取行動之下，未繳聯邦稅的家庭比例將在隨後幾年下降； 現行法律下，2021、2022年不繳納聯邦所得稅的家庭比例各約57%、42%。

今年預計無需繳納聯邦所得稅的家庭主要是中低收入 家庭。

拜登 總統3月頒布新冠病毒救濟法(coronavirus relief law)，擴大2021年嘉惠中低收入家庭的三項稅收抵免；民主黨人士希望將此納入打算今年稍晚通過的廣泛支出計畫之中。