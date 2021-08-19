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Delta襲全美 1天破百萬人打疫苗 7周首見

編譯洪毅／綜合19日電
宮官員19日宣布，當天新冠疫苗接種量在過去七周來首次突破100萬劑。圖為路易斯安那州民眾接種疫苗。（Getty Images）
宮官員19日宣布，當天新冠疫苗接種量在過去七周來首次突破100萬劑。圖為路易斯安那州民眾接種疫苗。（Getty Images）

白宮官員於19日宣布，當天新冠疫苗接種量在過去七周以來首次突破100萬劑；這個數據的背後也反映令人不安的形勢：目前佛州、路易斯安納及俄勒岡州，染疫住院的人數衝上疫情爆發以來新高，更多州現在醫療體系的壓力愈發沉重，年初的夢魘大有捲土重來之勢。

白宮負責新冠疫情數據的官員夏帕爾(Cyrus Shahpar)19日在推特上表示，當天的疫苗接種量超過100萬劑，為過去七周以來首見，當中有56萬2000人為首次接種；此外，最近七天平均每日接種量，也較再之前的七天多31%。

3州住院創新高

不過這也反映出，在Delta變種病毒襲來下的疫情升溫，現在在佛州、路易斯安納及俄勒岡州，染疫住院的人數衝上新高；其中在路州，17日有3022人住院，與1月初2069人的上波高峰相比多了近千人。

Delta病毒甚至讓突破疫苗保護而染疫的病例上升，甚至還有三名聯邦參議員在19日先後宣布自己病毒檢測為陽性，包括希肯魯伯(John Hickenlooper，科羅拉多州)、金恩(Angus King，緬因州)、韋克(Roger Wicker，密西西比州)；三名參議員都已完成疫苗接種。

住院數激增逾58%

從全國的角度來看，住院率的上升也極為明顯：從8月初到8月中，全國的住院人數在短短二周內激增逾58%；6月時，平均每天的住院人數一度低於2000人，到8月9日至15日間，此數字來到1萬1249人，與前七天相比多18.8%。1月高峰時的每日入院人數一度達到1萬6492人。

除疫情衝上新高的三州外，阿拉巴馬、喬治亞、密西西比、德州等，現在醫療體系的壓力都很沉重，一些醫院手術被迫改期，阿拉巴馬州的醫院加護病房總床位，甚至已經無法滿足全部需要的病人。

儘管有關案例增加，但是目前已接種民眾仍染疫的比率仍只有0.1%，病例激增的地方，多在接種率相對較低的地方，這表明疫苗依然安全有效；希肯魯伯及金恩宣布自己染疫時都說，疫苗幫助他們防範更嚴重的症狀，希肯魯伯也再次呼籲民眾接種疫苗。

白宮官員19日宣布，當天新冠疫苗接種量在過去七周來首次突破100萬劑。圖為路易斯...
白宮官員19日宣布，當天新冠疫苗接種量在過去七周來首次突破100萬劑。圖為路易斯安那州民眾接種疫苗。（Getty Images）

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