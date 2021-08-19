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北卡男嗆不打疫苗者 「染疫別看醫生」

記者顏伶如／綜合報導
艾瑞納在GoFundMe網站為妻子籌募醫藥費。(取自GoFundMe)
艾瑞納在GoFundMe網站為妻子籌募醫藥費。(取自GoFundMe)

北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，原本住院治療，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已經將病床占滿；艾瑞納在抖音(TikToks)短片中對拒絕打疫苗民眾嗆聲說，不相信新冠病毒存在、拒打疫苗都是個人權利，但既然不相信病毒，「染疫了就不要跑去醫院看醫生」，不要導致像妻子一樣的其他病患被醫院踢出。

艾瑞納影片5日在抖音發表後，獲得網友在各大社群網站瘋傳，光是抖音、推特(Twitter)平台的合計便已突破600萬瀏覽人次。

住在北卡羅來納州摩斯維爾(Moorseville)的艾維納在短片中說，妻子患有乳癌四期，原本因為體內積水導致疼痛而住院治療，結果卻被醫院告知必須提早出院，因為所有病床已被確診患者占滿，沒有能力再收治其他病患。

他在影片中說，妻子原本接受治療的醫院，如今住院患者中，高達99%都是未打疫苗的染疫病患。

艾瑞納在影片中對拒打疫苗的民眾喊話說：「如果你確實相信新冠病毒並不是真的，真的認為不需要打疫苗，這當然是你的權利，我不會跟你爭論。」

他說：「我要跟你辯論的是，一旦你感染病毒，就別去醫院。如果你不信任醫學界能夠協助你抵抗病毒，就別相信他們能夠治好你的病。」

艾瑞納在GoFundMe網站為妻子籌募醫藥費，目標為10萬元；截至18日，捐款已達3萬7000多元。

北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須...
北卡羅萊納州居民艾瑞納(Jason Arena)妻子患有乳癌四期，卻接獲通知必須提早出院，因為新冠病毒確診患者已將病床占滿。(截自艾瑞納TikToks)

疫苗 抖音 北卡羅來納州

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