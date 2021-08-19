我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州疫苗證明令 擴大至千人以上室內活動

美新冠單日死亡破千 3月來首次 相當於每小時42人不治

美新冠單日死亡破千 3月來首次 相當於每小時42人不治

編譯陳韻涵／綜合18日電
德州醫護人員將疑似染疫的男子送往醫院。(Getty Images)
德州醫護人員將疑似染疫的男子送往醫院。(Getty Images)

美國17日通報新增逾1000起新冠肺炎病歿案例，為3月以來首次，相當於每小時42人死亡，反映Delta變種病毒持續肆虐疫苗接種率低的地區；其中阿拉巴馬州目前重症加護病房(ICU)已無床位，密西西比州18日啟動第二間野戰醫院，這是密州一周內二度開設臨時搭建的醫院。

「每日郵報」報導，新冠肺炎疫情因Delta變種病毒惡化之際，全美17日通報1004人染疫病歿，七天滾動平均來到710人，較上月增加159%，刷新4月20日以來最大值。

路透(Reuters)統計則顯示，全美17日通報1017人病歿，過去一個月來，全美每日染疫病歿平均769人，為4月中旬以來新高。

這是3月以來，單日病歿人數再破1000人，相當於每小時42人離世，為3月以來首見；疫情爆發以來，全美染疫病歿人數來到62萬4374人，依然為全球之冠。

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，南部地區仍為全美最新一波疫情的核心地帶，佛州上周平均每日通報近2萬6000例，再創新高。

疫情再起，各地醫院湧入大量病患，過去兩周的確診住院人數增加約70%，阿拉巴馬州ICU已無床位，密西西比州則在一周內開設兩間野戰醫院。

阿拉巴馬州醫院協會(AHA)主席威廉森(Don Williamson)表示，該州17日有1568名ICU病人，但只有1557張病床。

阿拉巴馬州至少2720人染疫住院，與1月高峰情況相仿，該州6月情況最好，一度僅170人染疫住院。

另外，密西西比州當局18日在密西西比大學(University of Mississippi)醫學中心校區，開設第二間野戰醫院，這是一周內的第二間。

該中心發言人洛爾夫(Marc Rolph)說：「難以置信我們在一周還是六天內再做一次，令人心碎。」

密西西比州數周以來染疫住院人數增一倍，醫院資源再度超載。

該中心主任伍德華德(LouAnn Woodward)說：「作為一個州的共同體，我們未能團結因應共同威脅，未能運用多項工具自保。」 

約翰霍普金斯大學(JHU)統計，美國17日通報12萬8902人確診，七天滾動平均為13萬7058例；每日郵報分析，當前疫情同比一個月前的七天平均3萬7056例增加269%。

阿拉巴馬州 疫情 密西西比州

上一則

殺蟲劑陶斯松傷害幼童神經 環保署終結川普決策

延伸閱讀

Delta太毒 牛津：完全接種90日內 防護力下滑

Delta太毒 牛津：完全接種90日內 防護力下滑
德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗

德州夫妻染疫雙亡 媽咪遺願：4個小孩快打疫苗
世說新聞／華人夫婦打完疫苗 仍被四歲娃傳染新冠

世說新聞／華人夫婦打完疫苗 仍被四歲娃傳染新冠

反對打疫苗 威州樞機主教染疫重症入院

反對打疫苗 威州樞機主教染疫重症入院

熱門新聞

一名女子在家透過視訊會議開會時，卻突遇槍襲，讓該名女子瞬間倒地身亡。 （截自FOX 5 San Diego）

槍沒收好… 佛州媽視訊會議 遭幼兒轟頭慘死 同事目睹

2021-08-14 17:21
美國傳出將建議，大部分人在完整注射新冠疫苗8個月後施打第3劑。(路透)

拜登政府將宣布 完全接種疫苗8個月後 追加打第3劑

2021-08-17 00:16
佛州機場旅客排著長隊等待接受COVID-19檢測。（美聯社）

變種病毒攻陷全美 98%人口住在「高風險」社區

2021-08-11 22:29
反對戴口罩的Heather Tanner(右)試圖說服在布洛華德郡教授三歲兒童的老師Mary Tereilleger(左)，讓學生返校上課時不需戴口罩。美聯社

佛州布洛華德郡24小時內4名老師染疫亡

2021-08-13 10:02
由於疫情嚴峻，加護病房床位不足，密西西比和路易斯安那州醫療系統都瀕臨「崩潰」。(美聯社)

美7天駭人數據：新增24%確診、31%住院、22%死亡

2021-08-12 23:14
拉斯維加斯一名房東洛薩諾-桑切斯被控射殺三名房客，其中二人死亡，已被警方逮捕。(美聯社)

欠租不付 房東槍殺房客後大笑「他再也無法逃離了」

2021-08-13 23:40

超人氣

更多 >
北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅

北卡男子嗆不打疫苗者「有種染病別看醫生」 網路爆紅
疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

疫期逆行 華人父母轉第3國來美…旅行社提供一條龍服務

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯

阿富汗流亡總統攜家帶眷 捲近1.7億鉅款逃阿聯
抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針

抗Delta病毒 9月20日開打第3劑加強針
一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明

一家三口包括亞裔妻子在中加州國家公園死亡 死因不明