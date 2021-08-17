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反對打疫苗 威州樞機主教染疫 重症入院

編譯柯立偉／綜合17日電
威斯康辛州樞機主教柏克，傳出確診，幸無生命危險。(美聯社)
威斯康辛州樞機主教柏克，傳出確診，幸無生命危險。(美聯社)

隨著Delta變種病毒肆虐，許多長期以來反對口罩或疫苗強制令的保守派代表人物也相繼確診，如威斯康辛州樞機主教柏克(Raymond Burke)、德州州長艾伯特(Greg Abbott)、威州州參議員賈奎(Andre Jacque)和北卡羅來納州眾議員奇維爾(Keith Kidwell)，所幸目前他們都沒有生命危險。

柏克樞機主教10日曾在推特發文指出自己染疫，並呼籲信眾一同禱告，當時病況應尚不嚴重。他在推文中寫道：「榮耀歸於上帝。我想讓大家知道我確診了，並在主的看顧下接受積極治療。希望大家一同為我禱告。」

然而，不到一周柏克的病況隨即快速惡化，14日再發推文說：「因染疫而入住威斯康辛州立醫院，目前靠呼吸器維生。」但所幸恢復速度快，醫院表示「柏克樞機主教進步的幅度令醫師感到欣慰」。

柏克樞機主教向來反對各種以防疫為名的限制措施與疫苗，曾表示：「雖然衛生單位能夠發布有限防疫規定，但政府終究無法讓人民健康，上帝才能。」更批評嬌生(J&J)所生產的疫苗是用廢棄人體胚胎的細胞株製成，指出他永遠無法在道德上認同以殺嬰為手段而研製的疫苗。柏克說：「光是『意圖』把這種疫苗打進人體中，就是個十惡不赦的想法。」

除柏克外，共和黨籍德州州長艾伯特也傳出確診，他的辦公室表示他已完成接種，卻仍染疫；艾伯特發言人米納(Mark Miner)說，州長目前沒有症狀，健康情況穩定，將在州長官邸自我隔離，除每日進行病毒篩檢外，同時接受雷傑納榮製藥(Regeneron)研發中的抗體實驗藥物Regen-Cov的治療。

威州州參議員賈奎路。(美聯社)
威州州參議員賈奎路。(美聯社)

另外兩位確診病毒的州議員雖暫無生命危險，但相對於艾伯特而言情況較嚴重。威州州參議員賈奎日前在推特上表示自己因肺炎症狀而就醫，隨後確診；而北卡州州眾議員奇維爾目前的狀況，根據同僚轉述，「連走去上廁所都很喘。」

疫苗 北卡羅來納州 眾議員

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