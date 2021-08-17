防Delta 蘋果員工1周篩檢2次 店內課程復課喊卡

蘋果因應Delta變種病毒快速快散，部分地區的店內課程將繼續停課。（美聯社）

蘋果 公司為因應迅速傳播的新冠Delta變種病毒，將對包含零售人員在內的員工增加篩檢 ，並且改變本月在美國重新開放店內課程的相關措施。

蘋果本周告知參與該公司和Quest Diagnostics合作居家篩檢計畫的員工，從現在起每周將兩度收到快篩套件，取代每周收到一組。蘋果告知參與計畫的員工，預料在周一和周四收到篩檢套件。

蘋果公司在備忘錄中表示：「隨著Delta等更具傳染力的變種病毒出現，我們認為更頻繁篩檢將有助於保護您和蘋果的每個人。」「從8月16日開始，Quest將每周向您寄送兩套篩檢套件，而非一套。」

蘋果還計劃讓一些辦公室的員工篩檢次數提高至每周三次。該公司目前尚未要求員工進行篩檢或接種疫苗，但相關推動措施有望協助最終全員重返辦公室。蘋果原先目標讓員工在9月重返辦公室，但近期延後至10月。不過，蘋果內部一些人現在預期，最晚可能等到明年2月才會全員重返，和Lyft等其他公司時程一致。

蘋果還告知員工，正在調整原訂本月稍晚要在一些地區零售店恢復面授課程的措施。在美國、墨西哥、巴西和加拿大的員工被告知，該計畫將暫停。這些名為「Today at Apple 」的產品技巧課程仍在歐洲和其他地區復課，但也可能受到調整。

蘋果對員工表示：「由於當地情況，我們將繼續暫停店內的Today at Apple課程。我們非常樂見在合適時機時消費者能回到店內參與Today at Apple課程，而且將盡快分享新的復課日期。」

這是蘋果近期二度逆轉零售店內的防疫措施，6月時曾解除原先須戴口罩的規定，但近幾周又重新要求員工和消費者配戴口罩，以因應激增的新冠病例。