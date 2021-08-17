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未接種疫苗員工 最高可能被扣50元健保費

編譯陳韻涵╱綜合16日電
全美企業努力保障員工免於染疫，可能很快會從未接種新冠疫苗的員工薪水中，每次扣除最高50元的健康保險費用。(取材自臉書)
全美企業努力保障員工免於染疫，可能很快會從未接種新冠疫苗的員工薪水中，每次扣除最高50元的健康保險費用。(取材自臉書)

全美企業努力保障員工免於染疫，可能很快會從未接種新冠疫苗的員工薪水中，每次扣除最高50元的健康保險費用。

大多數企業仍對強制員工在返回辦公室前接種疫苗懷抱遲疑態度，卻提供獎金鼓勵員工打疫苗。

隨著Delta變種病毒再次讓醫院充滿確診病患，專家表示，企業已考慮是否提高未接種員工的每月保險費用。

福利諮詢公司莫塞健康(Mercer Health)合夥人之一西蒙斯(Wade Symons)說：「考量Delta變種病毒的緊急性和疫苗覆蓋率，企業試圖採取更強硬的措施而非獎勵方案，希望讓更多人接種疫苗，多收費也在選項之列。」

西蒙斯表示，向未接種職員徵收保險費的方式，在製造業、經銷業、醫院、金融服務等產業獲得青睞，其理由很簡單，未接種者染疫風險較高，嚴重的話可能造成業主額外支出，尤其是住院多日的情況。

西蒙斯說：「未接種者可能會讓業主需要付出更多健康保險支出，他們可能染疫，每人醫療費上看5萬元。」

換算下來，西蒙斯預料，未接種疫苗的員工可能每次領薪時會被扣20元到50元不等的額外保費

他說：「這讓公司有機會讓員工選擇是否接種疫苗，若不接種則要多付費；若從員工的角度出發，則會認為，雖然沒有強制規定，但也朝推動接種疫苗的方向前進。」

調高健康風險較對象的保費早有前例可循，如癮君子可能比不抽菸者，有更高的機率死於癌症，其保費則較高。

哥倫比亞大學(CU)經濟學教授蘿拉‧柏多(Laura Boudreau)認為，未接種者付出更高的保險代價很合理；她說：「我們知道未接種者的染疫風險更高，他們讓周遭的人陷入危險，所以必須共同承擔代價。」

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