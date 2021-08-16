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美單日12萬確診 比6月中暴增930% 近2千兒童住院

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美單日12萬確診 比6月中暴增930% 近2千兒童住院

編譯林梅婕／綜合16日電
兒童確診新冠肺炎的比率上升，14日全美兒童染疫住院人數創新高，超過1900人。圖為加州的一項活動中，家長帶孩子領取醫護人員提供的發放口罩、洗手液等和文具等。（Getty Images）
兒童確診新冠肺炎的比率上升，14日全美兒童染疫住院人數創新高，超過1900人。圖為加州的一項活動中，家長帶孩子領取醫護人員提供的發放口罩、洗手液等和文具等。（Getty Images）

今夏新冠肺炎Delta變種病毒株再度重創全美，聯邦政府的統計數據指出，截至上周末全美單日新增確診人數增加至12萬人，與6月中相比暴增930%；平均單日染疫死亡人數也成長至550人，比上個月增加155%；此外，兒童確診的比率也逐漸上升，14日的全美兒童染疫住院人數創下新高，超過1900人。

德州為目前國內疫情最嚴重的地區之一，官方表示，該州東南地區、包含休士頓一帶有將近半數以上的新冠肺炎患者都還在等待病床；被救護車送來的、還有在醫院走道內等候病床的人數約575人，其中230人已確診染疫。

兒童確診新冠肺炎的比率上升，14日全美兒童染疫住院人數創新高，超過1900人。圖...
兒童確診新冠肺炎的比率上升，14日全美兒童染疫住院人數創新高，超過1900人。圖為加州護醫護人員在一項活動中向兒童發放口罩、洗手液等和文具等。（Getty Images）

另外，需要進入加護病房治療的共87人，其中50人為新冠肺炎患者；德州公衛廳16日也宣布，將部署約2500名護士至州內各個病患超載的醫院提供協助。

儘管疫情嚴峻，德州州長艾伯特(Greg Abbott)仍堅持「禁口罩令」，要求地方政府不得強制民眾戴口罩；不過聖安東尼奧(San Antonio)所屬的貝爾郡(Bexar)地區法官16日判決，將暫時解除該區公立學校的禁口罩令。

現在不僅各州都已出現高度或重大的社區傳播，49歲以下住院的人數也來到歷史最高，顯示染疫者年齡正走向年輕化的趨勢。

美國兒科學會(AAP)和兒童醫院協會(Children's Hospital Association)的最新報告指出，上周共有超過12萬1000名兒童感染新冠肺炎，和上一周相比呈「大幅」成長；上周兒童染疫的比率占全國確診量的18%，再上一周為15%。

自新冠肺炎爆發以來，兒童染疫住院的人數已經創下新高；不過報告中仍表示，兒童染疫屬於「不常見」的狀況，而按年齡的死亡率看，兒童染疫死亡的比率僅介於0.00%至0.03%。

據約翰霍普金斯大學(JHU)統計，目前全美染疫死亡的人數已累積超過62萬人，全球染疫死亡人數則已累積超過430萬人；聯邦疾病防治中心(CDC)的數據也顯示，全美12歲以上符合疫苗接種資格的人中，只有59.3%完成疫苗接種。

新冠肺炎 德州 口罩

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