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疫情升溫 俄勒岡州派國民兵進駐醫院

記者顏伶如／綜合報導
俄勒岡州州長凱特‧布朗宣布，將派遣1500名國民兵進駐州內各地醫院，協助醫護人員。圖為國民兵在1月間曾派員至接種中心協助。(美聯社)
俄勒岡州州長凱特‧布朗宣布，將派遣1500名國民兵進駐州內各地醫院，協助醫護人員。圖為國民兵在1月間曾派員至接種中心協助。(美聯社)

民主黨籍俄勒岡州州長凱特‧布朗(Kate Brown)宣布，由於Delta變種病毒肆虐導致確診案例暴增，導致醫院系統人力吃緊瀕臨負荷邊緣，將派遣1500名國民兵進駐州內各地醫院，協助醫護人員。

布朗指出，第一批500名國民兵將於20日出動，前往新冠患者人數最多的醫院，幫忙派送醫療物資與設備，同時協助病毒檢測程序等。她表示，國民兵將派駐到州內20所醫院。

截至上周，俄州共有733人感染新冠病毒住院，其中185人住在加護病房，染疫住院人數不僅較一天之前的統計多出60人，也比兩周之前的統計多出一倍。

「我必須再次對所有州民強調疫情危機的嚴重性，特別是那些需要送急診以及住進加護病房的患者。」布朗表示：「一旦我們的醫院都住滿染疫病患後，就沒有病床可以給需要看病的其他民眾，例如車禍或急他緊急狀況患者。」

俄州衛生廳統計顯示，目前全州病毒檢測所有樣本當中，Delta變種病毒高達96%，較六周前增加15%。

自從美國爆發新冠疫情以來，俄州的防疫措施始終被認為成效頗佳，不過最近幾周狀況卻一路走下坡，具有高度傳染力的Delta變種病毒，在疫苗接種率較低的鄉村地區大量傳播。

直到今年6月30日之前，俄州都維持室內戴口罩、保持社交距離等防疫規定。自從2020年3月以來，餐廳、酒吧、健身房等行業因為疫情而被下令暫停營業。當其他各州幾乎都已恢復疫情前的正常生活後，俄州仍對於營業場所室內空間人數容量，訂有嚴格限制。

由於這波疫情升溫，布朗宣布全州幼稚園至12年級(K-12)所有學生及教職人員，不論是否已接種新冠疫苗，開學之後到校上課一律要戴口罩。目前俄州最新頒布的室內戴口罩命令已生效。

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