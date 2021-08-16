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百大學區迎開學 逾半要求戴口罩

編譯林梅婕／綜合15日電
圖為維吉尼亞州一所大學的新生，在家長陪同下排隊辦理報到手續。(美聯社)
圖為維吉尼亞州一所大學的新生，在家長陪同下排隊辦理報到手續。(美聯社)

開學季即將來臨，國內前百大學區也都計畫全面開放校園，不過各校的防疫規定仍有所不同；過去兩周口罩令的需求大幅增加，官方最新統計指出，高達53%的學區都要求學生上課必須戴口罩，而實施其他防疫政策的學區如遠端授課的比率也都增加。

巴爾的摩、洛杉磯和聖路易斯在內的七大學區都要求教職員和學生必須定期接受新冠肺炎病毒篩檢；辛辛那提、丹佛市、華府特區和舊金山則規定教職員必須接種疫苗；另外，夏威夷其中一個學區要求符合資格的學生也須接種疫苗，但僅限於運動員。

上述資料透過華盛頓大學公共教育重塑中心所做的分析，顯示隨著Delta變種病毒的蔓延，加上12歲以下兒童還不符合疫苗接種資格，校園重啟之際又面臨更嚴峻的挑戰。

「在維護學生安全和實體學習之間，校方再度面臨兩難。」負責該報告數據收集的研究員杜索(Bree Dusseault)說：「我們都明白孩子們必須回到學校學習，但同時學區也無法向家長保證孩子們的學習環境是安全的。」

不過許多醫生和科學家們仍認為，加上防疫配套措施如戴口罩、維持通風系統良好和保持社交距離，學生還是能安全地進行實體學習。

然而，校園口罩令卻一直被當作政治議題，尤其在德州和佛羅里達州，有些學區甚至不惜為此槓上州長；目前的統計全國約53%的學區都已下令強制戴口罩、34%可自行選擇，只有8%的學區限定特定身分如未接種疫苗者才需戴口罩，還有5%的學區完全沒有規畫有關口罩的規定。

現階段在國內百大學區中，只有低於一成的學校強制要求符合資格的教職員和學生接種疫苗，以及定期病毒篩檢；但馬爾多納多認為，在全面戴口罩的情況下，尚無需強制任何人接種疫苗。

圖為德州一學區主管開會討論校園防疫措施。(美聯社)
圖為德州一學區主管開會討論校園防疫措施。(美聯社)

學區 口罩 疫苗

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