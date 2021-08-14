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兒童稅收抵免家庭 第2個月增2.7%

編譯周芳苑／綜合13日電
第二個月的兒童抵稅福利已發放給全美近 6100 萬名兒童。圖為密西西比州的單親媽媽艾普斯育有四子女，兒童抵稅福利不但幫助她支付帳單，也幫她逐步實現經營外燴生意的夢想。(美聯社)
第二個月的兒童抵稅福利已發放給全美近 6100 萬名兒童。圖為密西西比州的單親媽媽艾普斯育有四子女，兒童抵稅福利不但幫助她支付帳單，也幫她逐步實現經營外燴生意的夢想。(美聯社)

財政部表示，第二個月的月付兒童稅收抵免(child tax credit，又譯子女稅優惠)已發放給全美近6100萬個兒童的家長，較7月份增加2.7%，由此可見，加入月付計畫的納稅人多於選擇傳統退稅模式的人。

2021年兒童稅收抵免和以往有些不同，符合資格的家庭可選擇7至12月間領取一半，2022年4月報完稅後再領取另一半；第二個月月付款13日發出。

以每一孩子300元計，13日發出款總計154億元。

3月的新冠疫情救濟法以多種方式擴張兒童稅收抵免福利，其中之一是提高金額，原本是每個兒童2000元，提高後為六至17歲每人3000元、六歲以下每人3600元；收入很少或沒收入的家庭可獲全額款項，以往只能獲2000元抵免額中的1400元。此外，抵免款項可選擇每月中領取，近似兒童津貼，以往則以年度退稅申報。

人口普查局本周公布調查，有孩子的家庭稱，拿到7月份月付兒童稅收抵免後，買食物輕鬆多了。

財政部官員一直努力讓符合條件的家庭註冊月付方案；對於平常不報稅的低收入家庭來說是一挑戰。

月付方案正面臨一些問題，國會議員和倡議人士警告，國稅局既有註冊系統操作不易，對不諳英語的人來說也有障礙；財政部說，礙於技術問題， 7月份直接入帳的款項將在8月以支票形式發送。

財政部13日承諾努力設計適合行動裝置的多語言註冊工具。

各家庭可選擇退出月付，改而在2022年初報稅時申請兒童稅收抵免；收入較高但沒資格領取大金額的家庭等待月付款特別有利，否則，明年報稅可能欠款、或退款金額低於預期。

財政部稱，截至7月中旬，全美約100萬人選擇退出月付模式，如今已有160萬人這麼做。

財政部 報稅 退稅

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