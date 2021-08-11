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「疫」起受害 NBC東奧收視率跌42%

編譯柯立偉／綜合10日電
2020東京奧運是NBC轉播以來收視率最低的一年，比起2016年里約熱內盧奧運的收視率下跌42%。(Getty Images)
2020東京奧運是NBC轉播以來收視率最低的一年，比起2016年里約熱內盧奧運的收視率下跌42%。(Getty Images)

自1988年以來就獨家獲得全美奧運轉播權的全國廣播公司(NBC)表示，2020東京奧運是該公司轉播以來收視率最低的一年，比起2016年里約熱內盧奧運的收視率下跌42%。然而，由於廣告收入未受影響，NBC表示轉播奧運賽事仍有獲利空間。

對於收視人數不如預期，NBC執行長雪爾(Jeff Shell)並不怪罪員工，相反還在在公司內部信件中安慰員工說道：「雖然今年收看奧運直播的觀眾比2016年里約奧運要少，但將近1600萬的收看人次，以今時今日的標準而言也不算低。」

NBC指出，自2012年倫敦奧運後，美國以電視收看奧運直播的人數就連續三屆下滑。從倫敦奧運的2720萬人下降至2016年里約奧運的2670萬人，今年再度下探至1550萬人。

NBC體育新聞部主席貝瓦奎(Pete Bevacqua)將低收視率的原因歸咎於新冠疫情的影響，他說：「光看新冠肺炎對今年奧運造成的影響就知道，很多項目的選手無法參賽，因此收看人數一定創新低。」

不過，由於轉播東奧賽事期間安插的商業廣告都是事先買定，NBC的廣告收入並未因此受到影響，但因今年收視人數創下新低，部分廣告商就指出，可能會在今年的美式足球超級盃及明年北京冬奧的轉播賽事中，與NBC協調廣告價；對此，貝瓦奎說，該兩場賽事約99%的廣告也早已定案，可能還有少數個案還在談判中，但應不至於對廣告價格有太多影響。

雖然NBC並未透露本屆奧運轉播究竟以廣告獲利多少，但依據NBC與國際奧委會間的公開契約，本屆轉播權利金為11億元，而貝瓦奎強調東奧轉播的廣告獲利「非常非常」有利可圖，因此廣告收入應遠高於11億元不少。

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