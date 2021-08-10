校園內戴口罩 佛州嗆扣薪 白宮：政府發薪

開學季即將來臨，但學生家長和教職員對新冠病毒的憂慮加深。圖為佛州家長攜學童示威，要求強制實施口罩令。(路透)

Delta變種病毒肆虐全美，許多地方政府再度要求民眾至少在室內空間戴上口罩 ，但佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)與德州州長艾柏特(Greg Abbott)仍堅稱是否戴口罩屬人民自由，學童在校內是否戴口罩也應由父母決定。其中德桑提斯強硬要求州內學校不得頒布口罩強制令，否則將扣發薪水。白宮則回應，聯邦政府或許幫因此受影響的校長、督學支付薪水。

德州與佛州 近來面臨疫情迅速增溫，以及州內學區 對於口罩禁令反彈的問題。如德州達拉斯(Dallas)獨立學區9日宣布，將在下學年度開學時全面要求教職員工生戴上口罩；佛州布羅瓦(Broward)郡、里昂(Leon)郡與阿拉丘(Alachua)郡也陸續表示跟進。

佛羅里達州州長德桑提斯強硬要求州內學校不得頒布口罩強制令，否則將扣發薪水。(美聯社)

達拉斯獨立學區表示，學區內有許多教師對於艾柏特州長的口罩禁令深感擔憂，且評估後認為州長的禁令不適用於他們，學區表示：「州長的口罩禁令，不影響本學區做為一名雇主對員工(教師)，以及做為一個教育機構對學生，基於安全考量而實施的強制規範。」

佛州方面，里昂郡與阿拉丘郡督學均表示，為了教職員工生的健康安全，新學年開始後所有學生仍必須戴上口罩，不願意自己孩子戴上口罩的父母，必須提交醫師證明，詳述這個學生不應該戴口罩的理由。

對於這樣的發展態勢，德桑提斯威脅所有強制學生戴口罩的學校，除了要求由校長負擔口罩費用外，還要停發學校校長、督學等人的薪水。但里昂郡督學表示，不怕州長在財政上報復，將堅定實施強制戴口罩的政策。

對於佛州及德州特定學區的督學力抗州長的口罩禁令，聯邦政府也有積極回應。

白宮發言人莎奇說，若部分州的校長、督學因實施口罩令而受政治性報復，被停發薪水，聯邦政府考慮負擔。(路透)

拜登總統10日表示，正在擬定協助這些學區實施口罩強制令的方法；白宮發言人莎奇(Jen Psaki)指出，目前最可能的做法就是由聯邦政府負擔校長、督學受政治性報復而停發的薪水。莎奇說：「聯邦政府將會確保每一位校長、督學都能領到薪水。」