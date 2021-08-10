美重拾校園生活 校方嚴防Delta病毒

美國加州的慈濟小學9日開學，校方遵守政府防疫規定，要求師生戴口罩，座位設置隔板。中央社

美國 開學季到來，加州600萬學童陸續重回校園，與孩子長時間相處的父母鬆一口氣，但高興之餘也帶著對變種病毒的擔憂，各學校須符合嚴格防疫 規定才能開門。

位在核桃市（Walnut）的慈濟小學今天在戶外舉行開學典禮，80多名從幼稚園到小學各年級的學童背著書包，重回校園。

校門口氣球與海報帶出熱鬧氣氛，但為遵守防疫規定，保持人員間隔，家長只能在圍籬之外觀禮，在場所有人都戴著口罩。

慈濟小學是慈濟美國教育志業基金會設立的雙語學校，以關懷環境、品格教育、文化傳承為理念。

開學典禮有活潑一面，也有教育意義的一面。校長柯蘭（Charles Crane）沒有架子，戴著移動式的麥克風，站在學生當中講話，隨後學生們齊聲背誦對萬事懷抱感恩之心的校訓。

柯蘭向中央社記者表示，校方為了今天的開學日做足準備，遵照疾病管制暨預防中心（CDC）、州和郡政府的防疫規定，獲得多方核准之下才能夠開放校園。

慈濟小學在今年2月曾經部分開放校園，學童採取線上與實體混合上課，今天是疫情 爆發一年半以來，學生們首度一起回到校園。

柯蘭說，開學日感受到大家的高度期待，部分學生歷經了18個月重新見到同學，終於重返社交生活；一方面這也抒解了父母親這段時間以來，承受工作與管教的雙重壓力，家長總是在問「疫情還會多久」、「何時可以把孩子送回學校」。

學童們按照班級順序，排隊進入校園之後，第一步是輪流到洗手台前，花20秒的時間把雙手消毒乾淨。教室裡，每個座位都設置壓克力隔板，全體師生每天三次測量體溫，在校內全程戴口罩。

家長王亭文受訪表示，孩子重新回到學校，恢復正常的學習和社交生活，身為父母親當然是很高興，雖然隨著Delta病毒案例攀升，難免有些擔心，不過學校的防疫措施嚴謹，多方考量下仍願意讓孩子回到校園。

疫情期間，學校提供線上課程應急，但仍無法取代實體課堂。王亭文說，孩子在電腦前容易分心，學習效率打折，回到學校之後，有老師的指導，和同儕之間的互相影響，學習效果一定會更好。

校長柯蘭說，每個人的成長過程中，社交關係、社會情感的建立非常重要。過去這段時間，雖然採取線上、實體的混合教學，仍有孩子長達一年或好幾個月失去社交生活，家長擔心影響孩子的心理健康，幸好現在重回校園。

美國疫苗充足，但衛生機關仍未開放12歲以下的兒童施打疫苗。衛生專家指出，一方面兒童無論染病或重症的機率較低，另一方面目前兒童對疫苗的承受能力仍待實驗數據支持。

儘管Delta病毒在美國病例攀升，但8月中旬開學季到來之際，加州對於孩童和青少年回到校園，仍抱持審慎樂觀的態度，以落實室內戴口罩為主要防疫措施。